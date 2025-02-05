中研院經費史無前例遭刪凍 廖俊智：恐讓全球誤認不重視科研

中研院院長廖俊智表示科研經費被刪凍，在全球重視科研發展、科研與國防、政治、經濟緊密結合的現在，恐讓全球以為台灣不重視科學研究。 （記者楊媛婷攝）

2025/02/05 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕立院凍結中央研究院業務費三成共十二億元，並刪減中研院出差旅費、媒宣費、設備費約一億多元，中研院長廖俊智昨表示，台灣投入科研的經費已落後許多國家，現在是國防、經濟、政治和科技史無前例緊密合作時刻，我國未加碼投資反刪凍，將讓全球以為台灣不重視科學研究。

嚴重打擊研究人員士氣

兩蔣時代從未刪減過科研指標中研院經費，藍白主導的立院大手筆砍除，甚至一度提案統刪業務費，將影響該院三千名研究助理薪資發放，中研院曾發出請願書，為全國科研、人才培育、高教經費請命，但藍白僅撤回部分提案，業務費從刪除改凍結。

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廖俊智昨天出席台北國際書展中研院攤位開幕式，被問及經費遭刪凍時表示，現在正值全球科學研究發展緊要關頭，也是科研史無前例跟國防、經濟、政治緊密結合時刻，台灣投入科研經費不但未增，反被大筆刪減，恐讓全球誤以為台灣不重視科研。

廖俊智進一步指出，不只中研院經費遭刪凍，許多學研單位也遇到同樣情況，台灣科學家待遇已落後其他國家，國內這些研究人員認真投入研究卻不被重視，心理當然會不平，他收到許多研究人員私訊擔憂抱怨外，還有很多約聘僱人員擔心可能失業。

對業務費遭立院凍結，廖俊智指出，雖赴立院報告後可解凍，但研究計畫除研究員外，還需約聘僱人員、研究助理協助，招募人員時，若對方知道經費來源不穩會影響就職意願，呼籲立院不但不要刪凍，還應該要支持增加，讓國家投入科研的預算更充裕。

差旅費刪15％ 不利國際交流

中研院的出差旅費被刪減十五％，將影響研究人員出國交流、參加國際會議、教育訓練等，廖俊智表示，雖國際會議很多都提供線上參與，但要跟國際科學家更深入交流或建立情誼甚至田野調查等，需面對面相處才可，線上會議無法做到。

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