名人效應 公費疫苗1天搶打4萬劑

台中市昨天單日施打流感疫苗逾六千劑。（施勝桓醫師提供）

2025/02/05 05:30

〔記者林惠琴、林志怡、蔡淑媛、許麗娟、林承鴻、彭健禮、羅國嘉／綜合報導〕藝人大S赴日旅遊罹患流感併發肺炎離世，震驚各界，也掀起全台民眾搶打流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧表示，公費疫苗一天用掉近四萬劑，剩下約十六．二萬劑，自費疫苗尚有四十萬劑；衛福部長邱泰源呼籲年紀較長、有慢性病高風險族群儘速接種。

昨天公費流感疫苗湧入施打人潮，其中新北接種約一萬一千五百劑、台中市超過六千劑、台北市約五千六百劑、高雄市也打掉五千兩百劑，由於部分縣市公費流感疫苗已用罄，不少民眾還跨縣市搶打。

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民眾說，過去總覺得流感重症死亡的個案都是老人家，但大S猝逝的消息，真的讓人感到驚嚇；也有醫師表示，前天詢問疫苗電話就狂響，昨天則創下開業廿年來單日看診量最多紀錄。

疾管署統計春節期間即使多數門診休診，上週類流感門急診仍高達九．一萬人次，預估我國最快本週進入流感疫情高峰期。

30多歲男2度快篩陰 併發症不治

近兩週新增一四二例流感重症、廿五例死亡，疾管署防疫醫師林詠青說明，最年輕死亡個案為南部卅多歲男性，無潛在疾病史但也未接種本流感季疫苗，兩度在醫療院所快篩陰性，經電腦斷層檢查發現雙側肺炎，透過PCR檢測才確認染上B型流感，後續併發肺部黴菌、多重抗藥性細菌感染、氣胸、肺部出血逝世。

目前公費流感抗病毒藥劑尚有儲備量二七八萬人份，邱泰源指相當充足，防疫政策也會滾動式修正與檢討，推估最快下週或下下週流感疫情就會趨於平穩，但持續身體不適、高燒二到三天、呼吸困難者仍須警覺。

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