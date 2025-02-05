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    大S染流感猝逝／藍白統刪衛福部60%宣導費 綠委：罷免亂刪藍委剛好

    基隆市衛生所昨天早上湧現打流感疫苗的人潮。（記者盧賢秀攝）

    基隆市衛生所昨天早上湧現打流感疫苗的人潮。（記者盧賢秀攝）

    2025/02/05 05:30

    〔記者謝君臨、劉宛琳、林惠琴／台北報導〕藝人大S（徐熙媛）旅日感染流感併發肺炎猝逝，消息震驚各界，也引發國人關注防疫資訊，網路檢討藍白立委大砍預算不能宣傳防疫，國民黨立委反駁「一毛都沒刪」，立法院民進黨團副幹事長林楚茵昨痛批，藍白立委敢做不敢當，明明就提案「通案刪減」六十％，藍白還敢說謊，罷免亂刪預算藍委剛好。

    立院日前三讀通過藍白黨團針對一一四年度中央政府總預算案「通案刪減」部分，中央各機關及所屬的「媒體政策及業務宣導費」，統刪六十％。

    藍委駁「一毛都沒刪」被打臉

    大S過世後，網民檢討衛福部疾管署經費被刪影響防疫宣傳，國民黨立委廖偉翔表示，衛福部媒體宣傳費比去年多四千萬，法定傳染病防治、疫苗採購儲備、邊境檢驗強化等經費都比去年增加百分之十，在野刪的是浮濫圖文標案，不是救命錢；國民黨立委李彥秀表示，今年中央政府編列將近九十五億元的防疫預算，立法院一毛錢都沒刪，要多少給多少。

    綠營要求即刻解凍防疫預算

    民進黨立委林楚茵則痛批，明明藍白立委就提案「通案刪減」六十％，不只「宣傳」傳染病防疫等重要資訊的費用被影響，防疫物資供應到國際會議交流防疫預算通通被刪減！名人死訊讓民眾開始重視公共衛生與防疫，而當人民開始咎責藍白立委亂刪疾管署預算，藍白現在好意思卸責裝死。

    立院民進黨團幹事長吳思瑤表示，衛福部及政府該做的事，是趕快針對疫苗供給推廣行銷，讓必要、高風險人士優先注射疫苗。至於立院部分，民進黨團希望即刻針對上會期末總預算被凍結的相關議案，儘速安排進行解凍。

    吳思瑤說，今年度中央政府總預算案被凍結一千六百多億元，是過去凍結數的十倍。其中，執掌人民安全健康、社會公共衛生的衛福部，其提案凍結件數名列第二，僅次於國防部。擔心流感疫情擴散，國會應當即刻解凍合理編列的預算提案，大家應當給藍白立委更多督促和壓力。

    衛福部被凍結件數僅次於國防部

    吳思瑤表示，衛福部所有媒宣費被通案凍結高達六成，若沒有及早解凍，衛福部沒能力把必要、正確的醫療相關訊息第一手提供給國人，希望大家督促、懇請藍白委員，醫療沒有顏色，健康是每一個人的，「趕快把不合理的凍結案解凍吧！」

    針對防疫經費有無被刪，疾管署副署長曾淑慧昨表示，今年疾管署總預算一二一億元，已知四億多元被凍結，主要是業務費，包含防疫業務、科技業務等，至於刪減金額仍待確認，但確實有被刪。

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