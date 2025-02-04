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    （台南）台灣首棵愛文芒果樹病了

    台灣第一棵愛文芒果樹長期遭遇白蟻蛀蝕及罹病，陳宗德以生物科技藥劑搶救，也希望農政單位協助。（記者劉婉君攝）

    台灣第一棵愛文芒果樹長期遭遇白蟻蛀蝕及罹病，陳宗德以生物科技藥劑搶救，也希望農政單位協助。（記者劉婉君攝）

    2025/02/04 05:30

    〔記者劉婉君／玉井報導〕位於玉井區中正里清芳社區的「台灣第一棵愛文芒果」，為「愛文芒果之父」鄭罕池種植，今年已六十三歲，但近年來因白蟻侵蝕等問題罹病，一邊枝幹已傾倒鋸除，屋主陳宗德除了以生物科技藥劑自救之外，也盼農政單位提供協助。

    農業局主任秘書吳威達表示，該芒果樹曾由嘉義大學老師詹明勳會勘，診斷出樹幹基部覆土過高，有腐朽情形，土壤施用有機質過量，保水但嚴重缺氧，周邊種植台北草掠奪土壤養分、氧氣。後續將會協助移除台北草及覆土，並進行腐朽菌及土壤根腐菌防治。

    愛文芒果最早從美國引進台灣，經農業試驗所改良育種後，鄭罕池於一九六二年在玉井種植一百棵，最後僅四棵存活，成為台灣第一批愛文芒果樹，目前則僅存唯一一棵，也是台南市編號一九六號列管老樹。

    鄭罕池為陳宗德的舅公，陳宗德表示，該棵芒果樹目前樹高約二層樓，每年結實纍纍，十多年前基部因遭到白蟻蛀蝕等問題傾斜，農業局曾協助加強支撐，五、六年前因一邊的枝幹傾倒而鋸除，剩餘一邊的根部也有腐朽情形。

    陳宗德指出，去年該棵芒果樹出現枯萎情形，經生物科技藥劑改良土壤後略有改善，目前可見一些花穗，希望盡力搶救，保存老樹。

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