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    台南建物震損申請 春節後增逾200戶

    國土署、財政部等單位於楠西區與地震災民面對面座談。（記者劉婉君攝）

    國土署、財政部等單位於楠西區與地震災民面對面座談。（記者劉婉君攝）

    2025/02/04 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕○一二一地震造成楠西、玉井區建築物嚴重損壞，春節連假期間餘震頻頻，年後新增受災申請件數超過二百戶，災民關切安置問題及後續重建補助標準。內政部國土管理署長吳欣修表示，修繕及重建標準，會趕在本週定調。

    修繕及重建標準 本週將定調

    玉井區目前建物受損申請一二○一件，紅單一一二戶、黃單二六九戶；楠西區申請一七四九件，紅單一九三戶、黃單五七三戶。立委郭國文昨邀吳欣修、國有財產署署長曾國基等到楠西與災民面對面座談，吳欣修表示，依房屋受損程度將分為修繕、結構補強及拆除重建三類，除了透過慈善團體協助修繕，也建議市府利用開口合約統一尋找廠商辦理整修。

    曾國基指出，昨天到楠西及玉井盤點出六個公有地會勘，尋找適合興建組合屋或暫時安置災民的地點，以玉井慈濟大愛園區較適合。

    不過居民認為，生活和工作都在楠西，期盼政府能就近蓋組合屋。市府社會局長郭乃文說，市府有提供租屋補貼，仍希望災民租屋，是否蓋組合屋，仍須再研議。市議員周奕齊表示，修繕補助標準不清楚，讓災民無法自行找廠商修復。

    吳欣修指出，未取得執照房屋或增建部分，將以修繕為主，整修到原本的樣子，讓災民可以回去居住；有合法執照的房屋，將依情形進行結構補強或拆除重建，若超過補助上限，會以個案再來討論。市長黃偉哲本週也將北上行政院院會，請中央挹注經費。郭國文表示，要求各單位一週內提出更具體方案。

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