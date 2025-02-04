（台南）保護草鴞 13民團反對開發沙崙農場

草鴞臉長得像顆蘋果切面，十分特別。（台南鳥會提供）

2025/02/04 05:30

瀕危野鳥棲地恐遭破壞 市府︰加強保育 生態優先

〔記者蔡文居／台南報導〕位於台南沙崙農場的「沙崙健康園區」，面積達八十餘公頃，佔沙崙農場面積將近十％，由於沙崙農場為台灣一級保育類瀕危草鴞的重要棲地，包括台南市野鳥學會等全國十三個民間團體，發表聯合聲明，指該案加上未來規劃其他開發案，估計將使沙崙農場面積消失超過四分之一以上，他們反對台南沙崙農場開發侵蝕瀕危草鴞的棲地。

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開發健康園區等案 農場面積少1/4

南市府表示，根據二○二一年林保署委託南市野生動物保育學會執行的「台南市沙崙地區草鴞出現分布現況調查」，草鴞的主要棲地非位於沙崙農場。

市府表示，本產業園區欲引進產業將透過管理手段排除高污染產業進駐，不致對周圍生態環境產生劇烈衝擊；本開發案將以「生態優先」為原則，透過有效的保育措施，確保草鴞的覓食環境與整體生態系統穩定發展，並在產業發展與環境保護之間取得平衡。

環評初審 對污染有諸多疑慮

民間團體聲明指出，去年環境部「沙崙健康園區」環評專案小組初審，多位委員對污染及生態有諸多疑慮，決議補件再審。根據台南鳥會調查，農場平時約有六十種野鳥，歷年曾出現過的鳥種超過一百卅種，包含卅種保育類鳥種。尤其瀕危的一級保育類，也是台灣特有亞種的草鴞穩定在此出現。台灣已知十三種貓頭鷹中，草鴞是唯一在草生地棲息繁殖的留鳥。

草鴞 唯一草生地棲息貓頭鷹

近年來包括中央的林業署針對瀕危的物種發起生態給付的保育措施，台南市政府也在二○二○年公布，以台南市的水雉及草鴞為對象，用生態服務給付來保育這兩種瀕危鳥種。如今卻因開發健康產業園區，將大面積破壞減少草鴞活動覓食區，甚至可能是潛在的繁殖區，不僅政策互相矛盾，也忽視沙崙農場生態珍貴之處。

他們呼籲，以沙崙智慧綠能科學城為核心的發展規劃，應維持在原有高鐵特區的範圍內，或評估台南市其它已開發區域，切勿持續擴充在沙崙農場的開發範圍。

至昨天為止，參與連署的團體包括台南鳥會、中華鳥會、高雄鳥會、台灣環境規劃協會、黑面琵鷺保育學會、台灣濕地保護聯盟、地球公民基金會、台南新芽協會、荒野台南分會、鴞幫協會、生態工法發展基金會、全球綠人台灣之友會、台灣青年綠人Taiwan Young Greens等。

草鴞為台灣特有亞種，也是瀕危的一級保育類野鳥。（台南鳥會提供）

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