奮起湖車庫整建完成 吸引遊客

日治時期興建的奮起湖車庫，移至現址已有91年歷史，阿里山林業鐵路及文化資產管理處去年整建修復，恢復木造建築既有風貌。（記者王善嬿攝）

2025/02/04 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉中和村「奮起湖風景區」集山城、鐵道、森林、老街等特色於一身，不僅有環繞全境步道系統，遊客可登高眺望聚落尋山景，體驗山林鳥鳴，縣定古蹟「奮起湖車庫」經整建已完成，再現風華，展示十八號、二十九號蒸汽機車等阿里山林業鐵路文物，農曆春節吸引遊客造訪。

中和村長洪銀盛表示，遊客到奮起湖可規劃一或兩日遊程，在老老街、老街品嚐鐵路便當、愛玉、甜甜圈等美食；行走環繞聚落全境步道，天氣好時，清晨能看到日出霞光下的金色山脈，或山嵐繚繞夢幻景色，入夜則有冬螢飛舞。

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阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽說，奮起湖步道群「奮起步道」、「杉林棧道」、「木馬棧道」沿途保留「悶材窯」、「神社」遺址，遊客可穿梭竹林、百年肖楠，在杉林間享受森林浴。

林鐵去年七月恢復全線通車，奮起湖車站是林鐵主線重要中繼站，日治時期興建的奮起湖車庫原建於車站西側，一九三四年移至現址重建，是林鐵僅存珍貴檜木造車庫。

奮起湖車庫去年完成整建後，恢復木造建築原有風貌，戶外設置無障礙通道，同步修復加煤台、水鶴等歷史鐵道設施，重現過往蒸汽火車運作的鐵道文化，過年期間成為旅遊熱點。

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