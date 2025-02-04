低溫花期延後 石壁賞櫻好時機

古坑草嶺青山坪農場櫻花滿開，春節連假吸引許多遊客上山賞櫻。（王清連提供）

2025/02/04 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑草嶺石壁櫻花季登場，草嶺青山坪農場櫻花及李花怒放，春節連假吸引許多遊客上山賞花，海拔較高的石壁則因冷氣團接連報到，花期延後十天，現只有山櫻花、李花盛開，預計下週將進入最佳賞花期。石壁社區總幹事陳榮彬表示，現在上山除賞花，還有機會看到壯觀雲海。

古坑草嶺、石壁山區種植上萬株櫻花，有山櫻、寒櫻、八重櫻、垂櫻等廿一種櫻花品種，是國內知名賞櫻熱點之一，其中位在草嶺隧道入口處附近的青山坪農場園區內種植三色寒櫻、垂枝櫻、河津櫻、山櫻、福爾摩沙櫻（台灣白櫻）、八重櫻等品種，園主王清連說，園區內櫻花現已滿開，且李花也盛開，二月中旬前是最佳賞花期。

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另一處賞櫻區在石壁九芎神木、美人谷，陳榮彬指出，一月中旬至今冷氣團接力報到，受低溫影響，石壁櫻花花期稍有延後，目前只有山櫻及李花開放，從山櫻開花狀況推測今年各品種櫻花花況也會不錯，預計下週即進入盛開，花期一直持續到三月初。

陳榮彬說，入秋到隔年春天也是山上觀賞雲海最佳時節，春節連假期間草嶺、石壁就出現多次壯觀的雲海景觀，遊客親眼目睹雲瀑在山谷中流動驚呼太美了！石壁明隧道附近番坪、蘇家農場、雲嶺之丘都是最佳觀看雲海點，歡迎大家來石壁賞櫻、觀雲海。

古坑鄉公所提醒，配合櫻花季，縣府及公所規劃接駁專車，有青山坪路線、石壁路線，搭車地點在第一、第二停車場，請遊客多利用。

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