結合老街、古蹟 北港燈會啟燈

「老街巷弄燈區」帶領人們穿梭時光隧道。（記者李文德攝）

2025/02/04 05:30

10大燈區 即日起至14日 下午5點半至晚上10點點燈

〔記者李文德／雲林報導〕二○二五北港燈會昨在北港鎮顏思齊紀念碑圓環舉辦啟燈儀式，宣告今年燈會主題「粼光遶境」全燈區正式照亮北港，此次燈會結合了北港鎮內歷史建築及古蹟打造十大燈區，逾五十件燈組。縣府表示，即日至二月十四日，每日下午五點卅分點燈至晚間十點，歡迎全國民眾來北港賞燈。

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北港朝天宮LED燈光雕 大又美

「北港燈會」源於朝天宮一九六五年舉辦首屆元宵節花燈展，自此帶動了全台燈會的熱潮，因此北港鎮譽為「花燈原鄉」。昨傍晚啟動儀式，縣長張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀、外交部會同日本台灣交流協會、馬尼拉、印尼等辦事處代表一同出席。

縣府文觀處長陳璧君表示，燈會場域結合了鎮內歷史建築與古蹟，包括國定古蹟北港帶領人們穿梭在時光隧道帶領人們穿梭在時光隧道朝天宮、縣定古蹟北港義民廟，以及集雅軒與水道頭文化園區十角水塔等，打造十大燈區。

陳璧君指出，永遠的主燈、第二燈區「祈福天光」為北港朝天宮，由國際知名燈光大師周鍊為廟景設計LED燈光雕，成為最美、最大的花燈；第一燈區「粼光遶境」，以燈塔融合媽祖一○八顆珠簾的意象，結合「生命之泉」的光球，晚上六至十點，每十五分鐘展演五分鐘聲光秀，帶領民眾步入一場光影交織的神奇之旅。

精心設計燈飾與裝置藝術

文觀處指出， 第三燈區「笙藝興華」位於安和、共和街巷弄，邀請十三名雲林藝師與藝術家共同策畫，精心設計的燈飾與裝置藝術，周圍布置天空竹編花布燈籠、天空六十甲子燈籠、竹編斗笠燈籠等，帶領人們穿梭在時光隧道，回顧北港舊時光。

民眾開心的說，每年最期待北港燈會，像是回到早期花燈展的歲月，每一件作品閃耀著每處景點的特色，值得大家細細回味。

張麗善表示，此次燈會規劃燈會市集活動，布置超過五十組花燈要讓民眾駐足欣賞，另十一日將有千人DIY提燈踩街慶元宵活動，讓民眾提燈籠暢遊燈區。

第一燈區「粼光遶境」，以燈塔融合媽祖一○八顆珠簾的意象，結合光球展演聲光秀。（記者李文德攝）

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