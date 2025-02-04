春節連假 屏縣日均受理24件保護案

屏縣府社會處社工在春節9天連假期間輪值提供服務。（屏東縣府提供）

2025/02/04 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年春節九天連假，屏東縣政府社會處服務不打烊，共受理兩百一十八件保護案，平均每天二十四件，較去年每日平均二十八件略減，其中成人家暴案件佔八成二。

連假已經結束，屏東縣政府社會處昨天統計，一月二十五日至二月二日，處理人身安全保護通報與緊急處遇案共有兩百一十八件，其中成人家暴一百七十九件最多，約佔八十二％、兒少保護二十五件、脆弱家庭八件、性侵害五件、性剝削一案；在成人家暴案件中，又以親密關係佔五成、約八十六件最多，與去年九十五件相較約減少一成；社會處強調，將會持續宣導家庭暴力防治。

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社會處分析，保護案件的爭執原因，多與家庭關係本就緊張疏離有關，連假期間互動機會增加，進而拉升暴力頻率，此外，也有因為未成年子女春節期間探視安排，或聚會飲酒、財產及陳年舊事、家事細故等問題出現衝突，以精神騷擾、口語暴力較多。

春節期間社會處也持續提供康復巴士服務，總服務量達八百五十人次。在遊民收容服務部分，提供熱食、低溫訪視、供應保暖用品、臨時收容、體溫測量、安置服務，總服務量為四百零七人次。七個社會福利服務中心，針對社區弱勢家庭就近提供關懷，今年春期九天連假，接受不打烊服務者逾一千兩百人次。

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