內埔抽獎 同1人連兩年抽中汽車

連兩年抽中汽車大獎，林小姐今年又抽中頭獎汽車 。（內埔鄉公所提供）

2025/02/04 05:30

鄉長反駁舞弊 指現場摸彩錄影 歡迎查證 中獎人說「很幸運」

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕財政部雲端發票民眾重複多人中大獎引發爭議，剛落幕的屏東內埔鄉年貨大街抽獎活動，也因為首獎「汽車」連續兩年都是同一人中獎，鄉民狂酸「天選之人」、「明年車子直接去她家」等留言，鄉長鍾慶鎮強調，她確實運氣好，公所如舞弊，豈會用同一人上台？中獎的林小姐則說，「覺得自己很幸運！」

請繼續往下閱讀...

摸彩券每張20元 售出3萬8千張

位於內埔六堆紀念公園外圍道路的「內埔年街」，近年越來越熱鬧，今年共有超過五百個攤位進駐，預估將近三十萬人潮，鄉公所五天內送出豐田CROSS汽車一台、重型機車、電視、電動自行車及各種獎項，但需購買摸彩券一張二十元。

鄉民在網路上特別拿出這兩年中獎照片，發現連續抱走汽車首獎的「林小姐」，是以前鄉公所退休員工的媳婦，從三萬八千多張摸彩券中連兩年抱走汽車，狂酸「真是幸運又羨慕！」甚至計算出機率根本微乎其微。

面對排山倒海質疑，內埔鄉長鍾慶鎮解釋，現場摸彩都有公開錄影，鄉公所歡迎鄉民可以去查證，如果要作弊，怎麼會挑選同一人中獎還上台領獎，「腦殘」的人才會認為能在公開盛大場面舞弊，不該抹滅工作人員辛勞，但確實連續中獎機率比被雷打到還小，她真的很幸運。

連年中獎 林小姐：會回饋社會

「覺得自己很幸運！」林小姐分享，去年是女兒上台表演領到的摸彩券中汽車頭獎，去年抽中汽車賣掉，今年花近兩千元買了超過六十張摸彩券，因平常有在拜拜，特別南下車城福安宮拜拜，在廟門口刮刮樂就先中一千五，摸彩當天也到附近土地公廟祈福，摸彩前還去握了鄉長的手添好運。

對於外界質疑汽車都是她，林小姐無奈苦笑說，心情難免受到網路酸言酸語影響，但也無法解釋為什麼是她連年中獎，知道人一生財富是註定的，這樣的意外之財來臨，她會用護理師身分更努力回饋社會公益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法