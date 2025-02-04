台東河川 今年將清疏183萬立方公尺

台東市太平溪經去年兩颱風豪雨挾帶土石淤積，列為清疏重點。（記者黃明堂攝）

2025/02/04 05:30

土石清疏量逾往年度3倍 優先搶修太麻里溪嘉蘭部落與太平溪太平橋段

〔記者黃明堂／台東報導〕去年受到凱米與山陀兒等颱風侵襲影響，台東縣多條縣管河川因上游土砂大量下移，導致河道嚴重淤積，對河防安全構成重大威脅。縣府建設處採取「移緩濟急」原則，動用災害準備金三千七百萬元，優先搶修太麻里溪嘉蘭部落與太平溪太平橋段等重點河段淤積問題。同時向行政院爭取專案協助，核撥三．二億元補助款，讓清疏工作加速推進。

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颱洪降雨量創新高 加劇淤積

建設處指出，如南迴線文里溪、太麻里溪、金崙溪及台東市區的太平溪都有嚴重淤積情形，縣內河川清疏工程已完成設計與監造的委託作業，一月廿日展開清疏工程，搶在汛期前完成作業。今年計畫土石清疏量將達一百八十三萬立方公尺，是以往年度清疏量的三倍以上，目標全面恢復河道的通洪能力，確保防洪安全。

建設處進一步說明，台東縣河川因地勢陡峭，山區土砂易隨颱洪下移，加上自然搬運作用不順，常導致河道嚴重淤積。每年編列約一億元河道維護經費，但去年因颱洪降雨量創下歷史新高，河道土石淤積問題更為嚴峻，已先行緊急清疏太麻里溪嘉蘭段與太平溪河段，合計清理約四十萬立方公尺土石。然而，山陀兒颱風過後，文里溪中游土砂瞬間堆積，洪水溢堤導致災害，中下游至出海口的河道已淤滿，必須立即進行大規模疏濬，恢復河道通洪。

文里溪 須立即大規模疏濬

縣長饒慶鈴表示，台東縣地勢陡峻，河川排洪與水利功能需高度重視，才能保障縣民生命與財產安全，感謝中央去年颱洪期間多次派員勘查災情，讓地方感受防災決心。

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