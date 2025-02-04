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    首頁　>　生活

    台東罷免立委黃建賓 一階連署逾4200人

    2025/02/04 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東罷免立委黃建賓的挫賓行動小組昨天北上至中選會，提交第一階段的提議書。一階門檻約為一千一百多人，團隊表示，送交一千五百份提議書，但目前共收到逾四千兩百份，在未大規模宣傳和動員的情況下，能這麼快速地收到這麼多，很有信心第二階段啟動後可以很快達標。黃建賓團隊表示，問政成績禁得起檢驗。

    赴中選會送件1500份提議書

    全國性罷免團體反共護台志工聯盟也向挫賓團隊表示有點超乎意外，原本認為台東偏遠偏藍，且收件時間短，又這麼慢發起，居然能這麼快速達標，還超過這麼多，可見台東民眾對於黃建賓是相當不滿的。

    挫賓小組強調，藍白立委接連濫砍濫凍預算、濫修惡法，黃建賓淪為舉手部隊，不正視台東人的需求，只會瞎挺國民黨團，不配代表台東人。

    挫賓小組說，台東是一個中央財政依存度很高的縣市，經費大多來自中央補助，一個不理性問政的立委，很難替台東爭取到預算，還因為濫砍預算影響台東的重大交通建設，非常糟糕。

    挫賓行動團隊表示，第二階段啟動時間無法預期，相關表格格式也不確定，因此鼓勵民眾繼續簽署第一階段的提議書，做為第二階段的意願書，屆時會以此聯繫民眾支持第二階段連署。

    （相關新聞刊A1、A3、A4）

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