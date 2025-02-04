天冷延後 司馬庫斯櫻花估2/20盛開

受到酷寒氣候影響，司馬庫斯部落櫻花幾乎都含苞未開，暫時「凍住了」！ （記者廖雪茹攝）

2025/02/04 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕寒流一波波，新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落和五峰鄉山上人家森林農場的櫻花，都含苞待開暫時「凍住了」！司馬庫斯花季自二月八日開跑，但受到天候影響，預計二月廿日左右盛開；山上人家初步公告櫻花季二月廿一日開跑。想要賞櫻的民眾，這幾天可把握時機，先到關西鎮坪林國小附近的櫻花林賞花，免上山也可感受浪漫粉紅魅力！

司馬庫斯部落議會秘書拉互依表示，今年花季訂在二月八日至三月九日實施交通總量管制，但元月以來大陸冷氣團接連報到，花苞延後綻放，目前開不到一成，不同於往年二月初大多已開花二成。

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尖石後山沿線有不少櫻花林，如財伯觀光果園櫻花預計二月中開花。數碼天空景觀櫻花已綻放約兩成。新竹霞喀羅櫻花谷公告花季二月十二日至三月二日。司馬庫斯的櫻花林集中在入口和巨木步道二．三公里處，主要嫁接昭和櫻，二月底白色霧社櫻等品種接連登場。

五峰鄉山上人家森林農場公告，今年櫻花季一日遊活動自二月廿一日至三月十一日止實施，會因花況而有所異動，品種以富士櫻和吉野櫻為主，目前開不到一成，預估二二八連假前後盛開。

竹東生態河濱公園約兩公里長的櫻花林，八重櫻、山櫻、吉野櫻等二千多棵，竹東鎮公所預計廿二日舉辦賞櫻活動。隱身在新埔鎮成功路巷弄內的日本公園，也有別開生面的櫻花景。另外，台鐵內灣支線從橫山車站、九讚頭車站到合興車站，沿線也有山櫻花相映鐵道，是鐵道迷不會錯過的景致。

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