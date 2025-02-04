為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    天冷延後 司馬庫斯櫻花估2/20盛開

    受到酷寒氣候影響，司馬庫斯部落櫻花幾乎都含苞未開，暫時「凍住了」！ （記者廖雪茹攝）

    受到酷寒氣候影響，司馬庫斯部落櫻花幾乎都含苞未開，暫時「凍住了」！ （記者廖雪茹攝）

    2025/02/04 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕寒流一波波，新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落和五峰鄉山上人家森林農場的櫻花，都含苞待開暫時「凍住了」！司馬庫斯花季自二月八日開跑，但受到天候影響，預計二月廿日左右盛開；山上人家初步公告櫻花季二月廿一日開跑。想要賞櫻的民眾，這幾天可把握時機，先到關西鎮坪林國小附近的櫻花林賞花，免上山也可感受浪漫粉紅魅力！

    司馬庫斯部落議會秘書拉互依表示，今年花季訂在二月八日至三月九日實施交通總量管制，但元月以來大陸冷氣團接連報到，花苞延後綻放，目前開不到一成，不同於往年二月初大多已開花二成。

    尖石後山沿線有不少櫻花林，如財伯觀光果園櫻花預計二月中開花。數碼天空景觀櫻花已綻放約兩成。新竹霞喀羅櫻花谷公告花季二月十二日至三月二日。司馬庫斯的櫻花林集中在入口和巨木步道二．三公里處，主要嫁接昭和櫻，二月底白色霧社櫻等品種接連登場。

    五峰鄉山上人家森林農場公告，今年櫻花季一日遊活動自二月廿一日至三月十一日止實施，會因花況而有所異動，品種以富士櫻和吉野櫻為主，目前開不到一成，預估二二八連假前後盛開。

    竹東生態河濱公園約兩公里長的櫻花林，八重櫻、山櫻、吉野櫻等二千多棵，竹東鎮公所預計廿二日舉辦賞櫻活動。隱身在新埔鎮成功路巷弄內的日本公園，也有別開生面的櫻花景。另外，台鐵內灣支線從橫山車站、九讚頭車站到合興車站，沿線也有山櫻花相映鐵道，是鐵道迷不會錯過的景致。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播