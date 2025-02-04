山腳國小內違規放炮 燒傷跑道

苑裡鎮山腳國小跑道於年初四遭爆竹燒傷。（民眾提供）

2025/02/04 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣爆竹煙火施放管制自治條例規定校園是禁制區，但苑裡鎮山腳國小跑道於年初四（一日）卻遭爆竹燒傷，幸好未波及一旁木造的歷史建築日治後期宿舍群。苗栗縣政府消防局表示，違反自治條例施放時間及地點，可依爆竹煙火管理條例處三萬元至十五萬元罰鍰，若釀災還涉及刑事、民事責任，請民眾配合。

山腳國小去年底建置的PU跑道，年初四晚上傳出遭鞭炮「燒」傷，校方人員二日緊急察看，發現跑道散布鞭炮屑，有數處焦黑，還好災情不嚴重。因往年春節都會有民眾在校園內燃放爆竹，而操場旁即為木造的歷史建築日治後期宿舍群，總讓校方提心吊膽。

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苗縣府因應農曆年節或特殊節慶等需求，公告二月五日「初九天公生」、十二日「元宵節」及十四日苗栗（火旁）龍「化龍返天」，施放一般煙火爆竹開放延長兩個小時至午夜十二點。

但依規定，科學園區基地範圍、工業區、雪霸國家公園，及醫療衛生院所水平距離五十公尺範圍，學校校區內或上課時段距校區水平距離五十公尺範圍，都禁止施放爆竹煙火。

消防局表示，今年春節期間仍接獲卅件檢舉案件，勸導六件，但消防人員據報到場，難以查獲現行犯，沒有任何開罰紀錄。

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