內社川古蹟鐵橋 調查狀態穩定

2025/02/04 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義舊山線鐵道自行車熱門，苗栗、台中兩縣市政府爭取南延到台中市泰安，苗栗縣政府於農曆春節前完成跨鯉魚潭水庫後池堰的內社川鐵橋及現行鐵道自行車行駛路線的魚藤坪鐵橋的兩座古蹟橋梁調查研究，評估兩橋狀態穩定，有助於鐵道自行車南延計畫推動。

有助推動三義鐵道自行車南延

聯合國教科文組織將有百年歷史的舊山線列為世界遺產潛力點，苗縣府推動活化，委外營運鐵道自行車，行駛於勝興火車站往南至六號隧道口五．七公里鐵道，成為觀光亮點，吸引國內外遊客。苗縣府文化觀光局統計，去年搭乘鐵道自行車人數逾四十四萬人次，帶動觀光產值估計七億五千二百萬元。今年春節除夕到初五，也班班客滿，每天一千七百人次搭乘。

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近年來，苗栗、台中兩縣市政府爭取鐵道自行車南延到台中泰安。因現行鐵道自行車行駛路線的魚藤坪鐵橋及南延台中的跨鯉魚潭水庫後池堰的內社川鐵橋皆為縣定古蹟，文觀局於前年起，委外展開調查研究，於農年曆年前完成。文化觀光局表示，調查研究廠商為橋梁施設專業公司，經評估兩古蹟橋梁狀態穩定，可做為鐵道自行車南延計畫推動的參考數據及未來修復再利用等方向。

內社川鐵橋與魚藤坪鐵橋為台灣縱貫鐵路舊山線之象徵性橋梁，橋體為上承式鋼桁架，魚藤坪鐵橋橋體為上承式鋼鈑樑，橋墩均為中空鋼筋混凝土造，於一九三八年改建為現今二代橋，二○一九年獲指定為苗栗縣縣定古蹟。

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