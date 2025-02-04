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    首頁　>　生活

    板殯噪音及交通 新北市府將優先解決

    2025/02/04 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市長侯友宜昨率領市府局處首長至板橋區舉辦行動治理座談會，會中聚焦新北市立殯儀館（簡稱板殯）對周邊造成的問題；侯友宜表示，沒辦法也要努力找出辦法，要優先解決民眾在意的噪音、交通、空污等急迫問題，希望大家理性討論、互相包容。

    這場座談會在討論過程未開放媒體採訪，與會的板橋區市議員石一佑在會後轉述說，侯友宜在板殯案表示，他深知板橋居民很希望板殯趕快遷走，但別說十年了，至今四十年仍無法遷走，市府並非放著不管，而是到處尋找其它合適地點，在沒辦法當中仍要努力找出一條路，放著不管就永遠無法解決問題，「我做這些事情是會被罵的，但我不做這些事，未來的市長也沒有能力做。」

    民政局說，「新北市殯葬管理自治條例」在議會審議程序，將針對送葬隊伍的噪音及周邊問題有效管制；回饋金部分，「新北市殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例」修正案也在議會審議，將依人口戶數、距離遠近與殯葬車隊路線影響程度等進行調整。

    民政局指出，殯儀館將新增多功能室，以隔音設施降低影響，增禮廳、停車位，綠美化、交通動線重新規劃等。

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