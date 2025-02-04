為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    年後轉職潮 新北11日53家廠商徵才

    2025/02/04 05:30

    〔記者賴筱桐、黃子暘／新北報導〕年後掀起轉職潮，新北市就業服務處將於二月十一日上午十點到下午三點，在市府六樓大禮堂舉辦新春就業博覽會，邀請五十三家廠商參與，包含餐飲業、科技業、旅遊服務業等，釋出超過二千五百個職缺，現場設置專案就業宣導區，提供民眾求職諮詢。

    就服處指出，包括台灣卓勒、中國砂輪、正淩精密、雄獅鉛筆、南京資訊、桓達科技、長庚國際能源、可樂旅遊、LUXGEN、史泰博、IKEA及鼎泰豐等五十三家廠商參與，提供各類工程師、助理技術員、作業員、儲備幹部、門市人員、餐飲服務員、清潔員等共二千五百多個工作機會。

    新北捷運招考92人

    活動現場設立「婦女暨壯世代專區」、「青年專區」、「AR/VR科技求職專區」、「履歷健診」等宣導攤位，有需求者可上「新北市人力網」查詢，或洽：○八○○○九一五八○。

    另外，新北捷運公司表示，因應業務擴展與營運需求，提升服務量能，將招考九十二名專業人才，包括環狀線事務員、輕軌司機員、維修類、財會類、工安類及身障類組等職缺，即日起報名，二月八日中午十二點截止，僅以電子郵件受理，甄試分為第一階段資料書面審查與第二階段筆試、面試等，招考資訊可查詢新北捷運官網簡章。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播