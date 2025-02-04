年後轉職潮 新北11日53家廠商徵才

2025/02/04 05:30

〔記者賴筱桐、黃子暘／新北報導〕年後掀起轉職潮，新北市就業服務處將於二月十一日上午十點到下午三點，在市府六樓大禮堂舉辦新春就業博覽會，邀請五十三家廠商參與，包含餐飲業、科技業、旅遊服務業等，釋出超過二千五百個職缺，現場設置專案就業宣導區，提供民眾求職諮詢。

就服處指出，包括台灣卓勒、中國砂輪、正淩精密、雄獅鉛筆、南京資訊、桓達科技、長庚國際能源、可樂旅遊、LUXGEN、史泰博、IKEA及鼎泰豐等五十三家廠商參與，提供各類工程師、助理技術員、作業員、儲備幹部、門市人員、餐飲服務員、清潔員等共二千五百多個工作機會。

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新北捷運招考92人

活動現場設立「婦女暨壯世代專區」、「青年專區」、「AR/VR科技求職專區」、「履歷健診」等宣導攤位，有需求者可上「新北市人力網」查詢，或洽：○八○○○九一五八○。

另外，新北捷運公司表示，因應業務擴展與營運需求，提升服務量能，將招考九十二名專業人才，包括環狀線事務員、輕軌司機員、維修類、財會類、工安類及身障類組等職缺，即日起報名，二月八日中午十二點截止，僅以電子郵件受理，甄試分為第一階段資料書面審查與第二階段筆試、面試等，招考資訊可查詢新北捷運官網簡章。

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