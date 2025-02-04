複合型規劃 新北溪北轉運站招商啟動

溪北轉運站規劃廿四席大客車月台及候車轉運站設施，以及大型停車場，圖為模擬示意圖。（新此市交通局提供）

2025/02/04 05:30

引進民間投資60億元 結合轉運、停車、商旅、百貨等功能

〔記者賴筱桐、董冠怡／新北報導〕新北市交通局啟動溪北轉運站BOT招商程序，預計引進民間投資金額約六十億元，規劃興建A、B兩處基地，包括廿四席大客車月台及候車設施，以及可容納七百多個汽車位、上千個機車位的大型停車場，並評估商務旅館及百貨零售商場進駐，打造複合型轉運站，預計二○三○年完工啟用。

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2月底前公告招商 預計2030年啟用

交通局簡任技正吳政諺指出，溪北轉運站坐落捷運機場線、環狀線新北產業園區站旁，交通局一月十六日辦理地方說明會，邀集新莊、五股、泰山居民及選區議員參與，會中民眾針對周邊交通提出意見，均詳細記錄納入參考，審慎研擬交通策略，二月十三日將在凱撒大飯店辦理招商說明會，預計二月底前公告招商。

24席大客車月台 搭國道客運免到板橋

吳政諺表示，溪北轉運站分為A、B二塊基地，其中A為地上九層、地下一層建物；B為地上十層、地下三層，共規劃廿四席大客車月台及候車轉運站設施，以及可容納七百多個汽車位、上千個機車位的大型停車場，配合周邊都市發展，評估商務旅館及百貨零售商場進駐，預計引進民間投資金額約六十億元，打造複合型轉運站，強化交通運輸及區域生活機能。

市議員李宇翔說，溪北轉運站從前新北市長朱立倫開始規劃，現任市長侯友宜拍板定案執行，新北市有許多來自中南部的外移人口，以往新莊、三重、五股、泰山的民眾返鄉，需要到板橋搭乘國道客運，轉運站完工後可以就近乘車，省時便利，並帶動區域發展；市府應妥善規劃設計建築物量體，評估出入動線與容納車輛，避免衍生交通問題。

議員提醒 評估車輛動線及配套措施

市議員陳明義指出，兩次地方說明會都沒有民眾參加，會議淪為形式，此處位於新莊、五股交通要道，鄰近雙捷運站，平日尖峰時間相當壅塞，成為瓶頸路段，若興建轉運站，未來每天有一百多班次的國道客運進出，勢必造成更嚴重的交通衝擊，「這不是地方需要的服務設施，而是涉及整體交通路網規劃」，呼籲市府審慎思考可行性和配套措施。

另外，二月八日（週六）為補班日，交通局停車營運科長許芫綺說，多數民眾要上班、上學，為維護停車秩序，市轄路邊停車格比照平日維持收費，假日收費路段則暫停收費。

溪北轉運站招商啟動，基地坐落在捷運機場線、環狀線新北產業園區站旁。（新北市交通局提供）

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