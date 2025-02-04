台中補習班增一成 議員憂高中教學品質

2025/02/04 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中補習風氣興盛？民進黨議員陳俞融表示，台中高中補習班家數四年增近一成，各級補習班家數更是在各縣市名列前茅，質疑公立高中教學品質不佳，造成學子升學壓力沉重，增加家長經濟負擔，呼籲教育局在新的一年要積極提升教學品質。

教局︰補助辦理學習扶助方案

中市教育局指出，根據統計，學生補習是以「人次」計算，並無法反映真實補習人數，市府除提供學校多元資源及提升教學品質外，若學生出現學習落差等情形，也補助學校經費辦理「高級中等學校學生學習扶助方案」；若有學習困難或特殊需求，亦提供差異化教學與補救教學，以提升學習動機，而台中是全國第二大都，人口增加、學生數也增加，近幾年教育預算占比均為六都第一。

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議員陳俞融表示，根據統計，台中市高中補習班數量從二○二一年的七十二家逐年增加，至二○二四年九月已到七十九家，四年間成長幅度高達九．七二％，凸顯出目前學生對於課後輔導的高度需求，但補習班數量持續攀升，更反映學生升學壓力沉重，呼籲市府應正視並提升各校教學品質。

陳俞融指出，統計至今年一月止，台中市高中、國中、小學補習班家數達二九○七家，在各縣市名列前茅，而且一位學生可能報名多家補習班的現象，教育局要徹底改善問題。

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