為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中補習班增一成 議員憂高中教學品質

    2025/02/04 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中補習風氣興盛？民進黨議員陳俞融表示，台中高中補習班家數四年增近一成，各級補習班家數更是在各縣市名列前茅，質疑公立高中教學品質不佳，造成學子升學壓力沉重，增加家長經濟負擔，呼籲教育局在新的一年要積極提升教學品質。

    教局︰補助辦理學習扶助方案

    中市教育局指出，根據統計，學生補習是以「人次」計算，並無法反映真實補習人數，市府除提供學校多元資源及提升教學品質外，若學生出現學習落差等情形，也補助學校經費辦理「高級中等學校學生學習扶助方案」；若有學習困難或特殊需求，亦提供差異化教學與補救教學，以提升學習動機，而台中是全國第二大都，人口增加、學生數也增加，近幾年教育預算占比均為六都第一。

    議員陳俞融表示，根據統計，台中市高中補習班數量從二○二一年的七十二家逐年增加，至二○二四年九月已到七十九家，四年間成長幅度高達九．七二％，凸顯出目前學生對於課後輔導的高度需求，但補習班數量持續攀升，更反映學生升學壓力沉重，呼籲市府應正視並提升各校教學品質。

    陳俞融指出，統計至今年一月止，台中市高中、國中、小學補習班家數達二九○七家，在各縣市名列前茅，而且一位學生可能報名多家補習班的現象，教育局要徹底改善問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播