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    台中罷免4藍委送件 衝刺二階

    台中4立委罷免案一階連署提議書達標，送中選會。 （台中第四選區罷團提供）

    台中4立委罷免案一階連署提議書達標，送中選會。 （台中第四選區罷團提供）

    2025/02/04 05:30

    罷團︰二階門檻是一階十倍 盼民眾持續鎖定連署點

    〔記者蘇孟娟、歐素美、蘇金鳳／台中報導〕全台罷免不適任立委連署遍地開花，本屆立委二月一日就職已滿一年，三日開工首日，全台有十九區罷免立委案送中央選委會，包括台中第二選區顏寬恒、第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪及第六選區羅廷瑋等國民黨籍立委在列，台中罷團評估，二階連署門檻是一階十倍，但扣除造冊時間，下階段實際連署日僅約五十天，盼民眾繼續鎖定，待中選會公布二階連署表格後，即儘速送件支持。

    顏寬恒：繼續強力監督

    對於罷免案送中選會，顏寬恒斥民進黨號召黨公職謀劃全台罷免，濫用罷免機制、打擊異己，立委的職責就是監督政府、審查預算，對於不合理或有疑慮的預算進行刪減、凍結，未來仍舊不畏民進黨恫嚇、繼續強力監督。

    黃健豪︰做好該做責任

    黃健豪表示，自己做好立委該做的責任，不會受到影響；至於廖偉翔與羅廷瑋未接電話未回應。

    廖偉翔、羅廷瑋 未回應

    昨日全台十九區立委罷免提議案送中選會，台中包辦其中四區，不過，第二階段連署門檻須有十％的選舉區選民簽署連署書，是一階的十倍數之多，台中罷團舉例，台中第四選區一階門檻需三二九三分，但二階門檻需三萬二九二一份；第六選區一階門檻需二七三四份，二階門檻需二萬七三三七份，均是一階十倍數之多，基於保險考量，實際連署書各估需四到五萬份，需要民眾持續鎖定關注才能達標。

    扣除造冊日 二階連署僅50天

    台中罷團指出，二階須等中選會公布連署表格後才能開始，須在六十天內達成，但扣除造冊日，實際連署日僅剩五十天，時間吃緊，目前雖完成第一階段送件，但這兩天仍會持續受理民眾送件，籲民眾僅需填寫姓名、電話，尤其要留聯絡資料，以利屆時二階啟動能通知，盼民眾持續鎖定連署點，等各罷團宣布開始受理二階連署後，能儘速填寫罷免書送件。

    除實際站點送件持續受理外，台中罷團另公布線上表單，讓民眾能留聯絡資料，以利通知參加二階連署，https://forms.gle/s6qGVUUkUd297ehd9。

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