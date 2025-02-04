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    罷免藍委林沛祥 發起「基隆絕沛」連署

    立委林沛祥對此行動則表示，「不予置評」。（記者陳奕劭攝）

    立委林沛祥對此行動則表示，「不予置評」。（記者陳奕劭攝）

    2025/02/04 05:30

    〔記者陳奕劭／基隆報導〕全台大罷免運動風起雲湧，基隆公民團體發起「基隆絕沛」，號召罷免國民黨立委林沛祥，粉絲專頁公告，民眾即日起可前往三位基隆市議員服務處送件，原連署站地點「仁三路小獸書屋」明天（五日）營業至週日，將不定時成立「快閃連署站」。林沛祥則說，相信自己一步一腳印的精神會受到市民認可，對於公民團體的要求「不予置評」。

    臉書「基隆絕沛」粉絲專頁公告，基隆市民在連假四天踴躍參與連署，目前正加緊作業進度，連署書即日起安樂區可交由「張之豪議員服務處」代收，仁愛區可交由「鄭文婷議員服務處」代收、中山區可交由「施偉政議員服務處」代收，原連署站地點「仁三路小獸書屋」今天（四日）公休，請勿前往送件

    「基隆絕沛」粉絲專頁指出，除實體收件外，也開放郵寄罷免連署書到郵政信箱「基隆愛三路郵局第二七九號信箱」，也不定時設立「快閃連署站」，現場即時速報公告時間與地點，詳情請追蹤各社群平台。

    林沛祥回應，身為民意代表的職責是關心民生議題，全力為民服務，幫基隆爭取最大權益，他是基隆市的立法委員，過去一年他為基隆爭取很多預算與建設，也相信以自己一步一腳印的態度與精神，一定會受到全基隆市民的認可，對於公民團體的訴求「不予置評」。

    罷免團體公告，春節期間有大批連署書湧入。（擷取自臉書粉專「基隆絕沛」）

    罷免團體公告，春節期間有大批連署書湧入。（擷取自臉書粉專「基隆絕沛」）

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