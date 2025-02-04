北市剩萬餘公費流感疫苗 衛局催打

2025/02/04 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕藝人大Ｓ徐熙媛過年到日本旅遊感染流感併發肺炎過世，各界震驚。台北市衛生局指出，流感容易出現全身無力、頭痛、發燒症狀，發作較突然，痊癒時間約需一至二週。截至昨天中午止，台北市尚餘一萬二二四二劑公費流感疫苗，衛生局呼籲，五十歲以上或六歲以下高風險族群，儘快前往合約醫療院所施打。

感染流感的主要症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、四肢無力、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等呼吸道症狀，部分感染者會出現噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃道的症狀。北市衛生局提醒，若出現「一燒、二痛、三疲倦」，即發燒、頭痛或明顯肌肉酸痛、疲倦時就需提高警覺。

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依據疾管署監測資料，去年十月至今年二月二日，台北市累計六十例流感併發重症病例，以五十歲以上四十九例約占八成最多，另有兩例為六歲以下幼童，高達九成病例未接種本季流感疫苗，其中八例死亡。北市衛生局強調，流感潛伏期一至四天，傳播力強，高風險族群一旦感染後易併發肺炎、腦炎、心肌炎甚至死亡，接種流感疫苗可降低感染後併發重症的風險。

目前公費流感疫苗開放出生滿六個月以上民眾接種，截至三日中午，台北市公費流感疫苗使用率已達九十八％，尚餘一萬二二四二劑。衛生局表示，因接種疫苗後須兩週方能產生保護力，符合流感疫苗公費對象之高風險族群，應儘速前往醫療院所接種。

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