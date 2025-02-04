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    望僕號花蓮17天書展 落幕

    花蓮縣長徐榛蔚（右四）回贈代表花蓮熱情的畫作「維納斯的青春麻雀」，希望陪伴「望僕號」遊遍世界各國。 （記者游太郎攝）

    花蓮縣長徐榛蔚（右四）回贈代表花蓮熱情的畫作「維納斯的青春麻雀」，希望陪伴「望僕號」遊遍世界各國。 （記者游太郎攝）

    2025/02/04 05:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕由德國好書共享協會經營的海上圖書館「望僕號」，在花蓮港開放十七天參觀後圓滿落幕，吸引大批民眾登船參觀，執行長Mark Knight、船長Jay De Guzman等人昨天拜會花蓮縣政府，縣長徐榛蔚對船隊遠道而來，透過書籍傳遞愛與祝福及支持文化傳遞表達感謝，歡迎「望僕號」未來再次造訪花蓮。

    執行長Mark Knight感謝花蓮鄉親的熱情接待，不僅讓船員們感受到滿滿的溫暖，也深刻體驗到花蓮的文化與人情味，是環球旅程中難忘的一站。

    徐榛蔚說，望僕號不僅是一艘滿載知識與希望的船，更象徵著全球文化交流與愛的傳遞，十四年後再次停靠花蓮，讓花蓮鄉親能夠與來自世界各國的船員交流，透過閱讀拓展視野，感受世界的多元與美好，特別回贈代表花蓮熱情的畫作「維納斯的青春麻雀」，希望陪伴「望僕號」遊遍世界各國。

    望僕號為靠泊港口城市帶來超過二千種涵蓋科學、醫學、藝術、語言及兒童讀物等主題，適合各年齡層的讀者，船上更附設景觀咖啡廳，提供美食飲品，讓登船民眾能一邊閱讀，一邊用餐，享受港口的迷人景色。

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