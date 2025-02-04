民眾餵養 七星潭流浪犬聚集

七星潭草皮聚集許多流浪犬，民眾投訴有人以塑膠碗盤承裝大量食物與水餵養。（民眾提供）

2025/02/04 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣七星潭風景區是縣內熱門旅遊景點，近年屢傳流浪犬追車咬人、傷人事件，縣府雖在沿線設置超音波驅狗器，以友善動物方式驅趕犬隻，愛心人士卻持續在周邊放置食物餵養，造成犬隻大量聚集，不僅破壞周邊環境，也可能加劇人犬衝突。

造成環境髒亂 最高罰6千

民眾投訴指出，有人在賞星廣場旁公廁後方、縣府未裝設超音波驅狗器的區域，以塑膠碗盤承裝大量食物與水放置在草叢旁，短短一百米就有五、六處，周邊沙灘、草皮因此聚集許多流浪犬隻，由於該處常有親子騎單車或散步運動，若相關單位未妥善處理，可能再度引發人犬衝突。

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縣府呼籲民眾勿在野外餵食或隨意棄置食物，若發現造成環境污染髒亂，最高可依法開罰六千元。農業處長陳淑雯說，為解決長年的人犬衝突，除持續在周邊執行誘捕、家戶訪查等工作，由於該處土地管理涉及多個業務權責單位，去年十一月為此召開跨單位協商會議，請各單位合作並依權責加強管理。

陳淑雯說，目前餵養流浪犬雖未違法，卻容易造成犬隻群聚，導致犬隻追車咬人事件增加，縣府只能一再呼籲民眾，避免野外餵食或隨意棄置食物，另外，若因餵食造成環境污染髒亂，可依廢棄物清理法處一千二百元至六千元罰鍰，民眾勿將犬貓動物隨意丟棄，若經查屬實將依動保法裁處。

七星潭草皮聚集許多流浪犬。（民眾提供）

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