花蓮南濱漂流木逾萬噸 火災隱憂

花蓮縣南濱公園海岸去年颱風過後堆積大量的漂流木，經常被民眾點燃引發火警。 （資料照，消防局提供）

2025/02/04 05:30

賞煙火、放鞭炮熱點 除夕失火影響公安 議員盼防範 九河分署允會商

〔記者王錦義／花蓮報導〕春節期間花蓮市南濱公園成為許多民眾賞煙火、燃放鞭炮的熱門地點，卻留下大量煙火紙屑與垃圾，影響環境整潔與市容。縣議員魏嘉賢說，因去年地震與颱風影響，花蓮海濱沿岸堆置大量漂流木，昨晚又有漂流木起火，期盼相關單位擬定辦法，避免不斷的火災隱憂。

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將與縣府、林保署討論處置方式

經濟部水利署第九河川分署指出，南濱仍有一萬三千噸漂流木，農曆過年前後均派員前往巡檢，但海灘管轄單位多，將會與花蓮縣政府、林保署花蓮分署討論現在漂流木的處置方式，確保花蓮海灘環境清潔，同時會復育被漂流木打壞的海邊植物。

魏嘉賢說，南濱公園堆積大量漂流木，加上今年農曆年煙火、鞭炮燃放後的垃圾，這些易燃物若未妥善處理，恐將引發火災。南濱公園除夕當天曾發生因燃放煙火而引燃漂流木的事件，導致消防隊緊急出動灌救，影響公共安全。這些問題不能等到發生意外才來處理，縣府應主動在高風險區域加強消防監控，防止悲劇重演。

魏嘉賢表示，縣府應加強清潔與垃圾管理，提高人力與機具支援，年節後即刻清理南濱公園內的煙火垃圾與燃放殘骸；並設立「煙火垃圾回收專區」，鼓勵民眾自行清理，南濱公園及周邊海岸漂流木也應制定清除計畫，早日恢復海岸乾淨原貌。

設煙火垃圾回收專區 環局允評估

環保局指出，春節期間每天都派一組人員加強清潔南濱、北濱及陽光電城周邊環境，並請九河分署加強管制轄管區域清掃頻率；南濱段現場有垃圾桶，至於設置煙火垃圾回收專區，因為專區要有點位，會再考量評估，不過現階段還是會加強向民眾宣導自行帶走垃圾。

縣府農業處指出，海岸漂流木清理，具標售價值漂流木已於去年度內完成清運堆置於儲木場內，剩餘不具標售價值漂流木由各轄管機關分工處理中，所轄北濱公園、美崙溪口、七星潭海灣等區域，刻正擬定開口契約並向中央爭取專案計畫經費後，將盡快辦理清運作業。

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