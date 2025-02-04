高雄山區受困 春節一天4起救援21人

2025/02/04 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕登山活動受歡迎，高雄市春節連續假期一天發生四起山區受困案件，其中三起因山區降雨致溪水暴漲釀禍，高雄市消防局與空勤總隊聯手救援二十一人，呼籲民眾留意天候狀況，下雨避免上山、河床地勿紮營。

消防局二月一日接獲四起救援案件，其中一人獨攀卑南主山體力不支，受困桃源區石山東鞍營地求援，另三起因山區降雨致溪水暴漲，包括六人受困桃源區多尾蘭山拉庫音溪河床地、六人受困桃源區荖濃溪河床地、八人受困六龜區寶來十三坑野溪溫泉河床地。

請繼續往下閱讀...

消防局派遣五梯次搜救人員，跋山涉水深入山區搜救，並通報空勤總隊出動直升機，合力展開陸空救援，總計二十一人平安獲救，其中一人腳部扭傷、二人身體不適，所幸送醫均無大礙。

尤其山區地形陡峭、森林密布，部分路段需攀繩或過溪，登山與搜救皆具挑戰性，透過衛星定位才能掌握民眾受困位置，空勤總隊出動直升機，協助吊掛救援，縮短搜救時程。

消防局說，登山前應查詢氣象資訊，尤其山區天氣多變化，下雨會造成林道溼滑，民眾避免天氣變冷或下雨時進入山區或溪流地帶，且午後易降雨致溪水暴漲，避免河床地紮營，並務必結伴同行，事先告知親友行程與回程時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法