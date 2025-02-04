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    首頁　>　生活

    高雄公費流感疫苗剩1.4萬劑 出現搶打潮

    2025/02/04 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕藝人大S徐熙媛到日本旅遊感染流感病毒併發肺炎猝逝，引發關注，由於天氣濕冷是流感病毒的最佳的溫床，施打疫苗可降低重症和死亡風險，高雄市衛生局統計至二月二日為止，尚有約一．四萬劑公費流感疫苗可施打，民眾可預約接種。

    流感與一般感冒不同，一旦受到流感病毒感染，輕者會出現發高燒、肌肉痠痛、全身無力倦怠及咳嗽等症狀，嚴重者可能導致肺炎、器官衰竭或休克等併發症而危及生命。

    今年元旦起，中央已開放年齡滿六個月以上全民施打流感疫苗至用罄為止，昨天大S病逝消息傳開，高雄市醫療院所出現一波搶打流感疫苗的熱潮，民眾許小姐說，二月中下旬要前往日本，問了四家診所都說已經沒有公費疫苗，其中兩家診所僅剩自費疫苗。

    高雄市衛生局表示，目前國內社區流感病毒主要為A型H1N1，高市去年十月經中央撥配與自購的流感疫苗共約八十一萬劑，統計至二日尚有約一．四萬劑可施打，接種疫苗要兩週後才有效力，呼籲六十五歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群即早接種，可至高市衛生局網站「流感疫苗專區」查詢。

    衛生局提醒，出現類流感症狀應儘速戴口罩就醫，並在家休息，若前往擁擠或通風不良的場所，年長者或免疫力較低者建議配戴口罩，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆應儘速就醫。

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