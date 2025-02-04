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    旗山天后宮黃金財神爺 連2年送出184尊

    高雄旗山天后宮春節期間舉辦「黃金財神爺五色筊」擲筊活動，連2年送出184尊黃金財神爺。（旗山天后宮提供）

    高雄旗山天后宮春節期間舉辦「黃金財神爺五色筊」擲筊活動，連2年送出184尊黃金財神爺。（旗山天后宮提供）

    2025/02/04 05:30

    〔記者蘇福男／旗山報導〕旗山天后宮春節期間舉辦「黃金財神爺五色筊」擲筊活動，連兩年送出一八四尊黃金財神爺；另「國運籤」抽到中平籤，認為蛇年台灣國運面臨複雜局勢，內外挑戰交錯。

    旗山天后宮今年打造二二○尊黃金財神爺，每尊重○．八錢（市價約一萬三五○○元）至六錢（市價約七萬二○○○元）不等，從大年初一至初五供信眾擲筊，信眾繳交五○○元緣金即可擲筊一次，擲出五個對色聖筊可獲得○．八錢重黃金財神爺，連續三次擲出五個對色聖筊，即可獲得六錢重財神爺。

    旗山天后宮表示，今年共有六千名信眾參與擲筊，跟去年一樣，再次送出一八四尊○．八錢重的黃金財神爺，同樣無人擲得六錢重財神爺；有多位去年擲出五色杯的信眾再次回廟挑戰，結果還是擲出五色杯。

    此外，大年初四旗山天后宮也依例舉辦抽「國運籤」活動，依人口、工商、五穀、六畜抽運勢籤，其中，人口籤被喻為「國運籤」，今年抽到第九首「乙巳籤」是中平籤，籤詩內容為「龍虎相隨在深山，君爾何須背後看？不知此去相愛悞，他日與我卻無干。」

    廟方解籤詩內容，認為乙巳蛇年台灣國運將面臨複雜局勢，內外挑戰交錯，昔日盟友或對手可能產生變化，前行時應審慎抉擇，避免誤判情勢。

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