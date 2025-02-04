搭高捷走春 5天運量逾132萬人次

高捷R11高雄車站站規劃動漫街地下商場，加上台鐵高雄車站高雄綠之丘啟用，吸引大批民眾。（記者王榮祥攝）

2025/02/04 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運於大年初一（一月二十九日）到初五（二月二日）運量累積破一三二萬人次，獲吉伊卡哇、新樂街年節市集加持的O2鹽埕埔站一度擠下R11高雄車站站竄升為運量第二大，其餘設有地下街的車站也是人潮滿滿。

吉伊卡哇、年節市集加持

高捷公司統計，初一到初五總運量為一三二萬五六六九人次，與去年同期一三五萬三八八一人次相去不遠，其中大年初三達卅萬九千餘人次最多。

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今年春節焦點多圍繞在愛河灣的吉伊卡哇與高雄冬日遊樂園，最靠近愛河灣的O2鹽埕埔站自然人氣暴增，加上新樂街一年一度年節市集帶來爆滿人潮，讓鹽埕埔站從初一到初三的運量，一度擠下擁有雲朵天棚（高雄綠之丘）與動漫街的R11高雄車站站，位居各車站運量第二，大年初四市集結束後，運量才退回第八名之後。

高捷表示，年節期間舉凡鄰近商圈、市集、或規劃有地下街的車站，運量普遍增長，也可從運量變動中，看出那個市集或商圈較受青睞。

鹽埕埔站一度竄升第二大

擁有三鐵共構優勢的R16左營站維持運量冠軍，月台滿滿人潮，其餘包括O2鹽埕埔站（新樂街市集）、R11高雄車站站（動漫街與天棚）、R14巨蛋站（巨蛋商圈與瑞豐夜市）、O5美麗島站（墨凡地下街、六合夜市、南華商圈）、R8三多公園站（三多商圈與地下街）、R9中央公園站（香港市集、新崛江商圈、大立商圈），年節期間都超有人氣。

高捷鹽埕埔站獲得吉伊卡哇助陣，加上新樂街一年一度年節市集引爆人潮，年節期間運量數擠下高雄車站站，位居第二。（記者王榮祥攝）

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