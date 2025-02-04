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    「吉伊卡哇」超療癒 高雄冬日遊樂園春節吸客320萬

    吉伊卡哇領軍的「高雄冬日遊樂園」超夯，春節九天連假吸引三二○萬人次朝聖。（記者李惠洲攝）

    吉伊卡哇領軍的「高雄冬日遊樂園」超夯，春節九天連假吸引三二○萬人次朝聖。（記者李惠洲攝）

    2025/02/04 05:30

    9天連假天天人潮滿滿 週六日發放小提燈 一人限領兩盞

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕吉伊卡哇領軍的「高雄冬日遊樂園」超夯，春節九天連假吸引三二○萬人次朝聖，每天人山人海。

    9日下午吉伊卡哇遊港

    「二○二五高雄冬日遊樂園」於一月廿五日至二月十六日登場，在愛河灣規劃「吉伊卡哇」主展區，並於高雄港十六、十七號碼頭設置廿座遊樂設施，免費提供兒童遊玩。

    三隻氣膜造型以可愛療癒的趴姿呈現，十五米高的「吉伊卡哇」於高雄流行音樂中心（簡稱高流）珊瑚礁群前海面上展出，十六米高的「小八貓」在海風廣場前海面上陪伴大家，十六號碼頭的陸域則有七米高的兔兔；高雄市觀光局透過電信大數據統計，春節九天連假期間，高雄冬日遊樂園共吸引三二○萬人次參觀。

    高流也以三隻主角身上顏色及外觀特徵，搭配最受歡迎的《睡衣派對》主題曲，在高流音浪塔、海音館及愛河灣呈現「舞吉派對」燈光展演，二月十六日前、每晚六點到十點每半小時演出一場。

    16日前每晚6點燈光展演

    隨著元宵節即將到來，觀光局預告本週六、日（二月八、九日）下午四點，將於十八號碼頭（輕軌旅運中心站旁）發放吉伊卡哇小提燈，一人限領兩盞，發完為止；此外，九日下午還有吉伊卡哇「出遊討吉利」遊港活動，遊港路線將行經高流高低塔、十六號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群至棧貳庫，最後回到愛河灣，歡迎民眾為「吉伊卡哇」遊港加油。

    觀光局長高閔琳表示，遊客除到愛河灣欣賞超人氣的吉伊卡哇，也可順道參觀「鳳山光之季」、「岡山燈藝節」及「旗山燈會」等高雄三大燈會，這三大燈會均展至二月十二日。

    「高雄冬日遊樂園」超人氣，16號碼頭陸域有7米高的兔兔氣膜造型。（觀光局提供）

    「高雄冬日遊樂園」超人氣，16號碼頭陸域有7米高的兔兔氣膜造型。（觀光局提供）

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