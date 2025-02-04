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    北橫櫻花報到 綻放到3月下旬

    角板山梅花花期已結束，角板山行館園區粉嫩山櫻花接力盛開。（記者李容萍攝）

    角板山梅花花期已結束，角板山行館園區粉嫩山櫻花接力盛開。（記者李容萍攝）

    2025/02/04 05:30

    山櫻花盛開 昭和櫻、八重櫻、富士櫻、千島櫻、吉野櫻將陸續接棒

    〔記者李容萍／桃園報導〕近日冷氣團過境，復興區角板山雪白梅花花期已結束，角板山行館的山櫻花（又稱緋寒櫻）正接力盛開，北橫公路沿線也有許多不同品種的櫻花，除了常見的山櫻花已盛開，後續還有昭和櫻、八重櫻（又稱重瓣緋寒櫻）、富士櫻、千島櫻、吉野櫻、紅粉佳人，將一路綻放到三月下旬，市府風景區管理處也規劃二條難易度不同的自行車活動，今起開放報名。

    賞櫻地圖 提供12處花海景點

    市府風景區管理處長廖育儀表示，依海拔高度不同，北橫公路沿線的山櫻花已經盛開八成，不過，拉拉山區居大宗的吉野櫻、富士櫻、千島櫻等花種多於二月中、下旬逐漸盛開，風管處整理賞櫻地圖提供十二處花海景點，建議遊客可以順遊羅浮溫泉泡湯及遊逛小烏來天空步道。

    這十二處賞櫻景點及花種，包括角板山行館、小烏來風景區、東眼山櫻花大道、羅馬公路、爺亨部落都是種植山櫻花；上高義古道步道種植山櫻花、紅粉佳人；比亞外部落、光華櫻花故事林道種植山櫻花、昭和櫻；詩朗櫻花步道櫻花坡（楓葉谷）種植枝垂櫻、八重櫻、紅粉佳人；中心路農場種植富士櫻、千島櫻；中巴陵櫻木花道種植昭和櫻；拉拉山遊客中心種植吉野櫻、千島櫻。

    2路線自行車活動 開放報名

    觀光旅遊局長周柏吟表示，今年適逢櫻花勇士舉辦第十年，風管處規劃「挑戰極限，馳騁櫻花海」櫻花勇士自行車活動，路線從慈湖遊客中心出發，一路沿北橫公路向上騎行至拉拉山遊客中心，活動將於三月八日、九日連續二天舉行，每日開放五百人次報名。

    另外，去年串聯「大龍門」與「探索北橫」旅遊廊帶，新增一條難度低、以家庭親子為主要客群的自行車路線，今年結合大溪、龍潭區既有的自行車道推出「萌運動family go」預計在三月十五日舉辦，將結合IP概念，與麻吉貓聯名推出獨家限定的完騎禮，另在起點處提供現場自行車租賃服務。兩項自行車活動報名資訊，可至「探索北橫」或風管處臉書粉絲專頁活動貼文處查詢。

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