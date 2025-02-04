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    中壢天祥醫院開幕 導入AI照護

    市長張善政（右三）感謝中壢天祥醫院提升南桃園醫療服務水準。（記者李容萍攝）

    市長張善政（右三）感謝中壢天祥醫院提升南桃園醫療服務水準。（記者李容萍攝）

    2025/02/04 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市天成醫療體系斥資約廿億元新設的中壢天祥醫院昨天開幕，該院導入AI智慧醫療照護系統，提供南桃園民眾醫療及看診服務。市長張善政出席開幕儀式表示，天祥醫院網羅各醫學中心、區域醫院專科醫師到院門診，期盼整體提升南桃園醫療服務與水準；他並表示，桃園市立醫院的選址作業即將完成，近期會向市民公開。

    天成醫療體系前年八月接下中壢區志廣路、正光街口的懷寧醫院重新裝修，新開幕的天祥醫院設有內科、外科、眼科、內分泌科、胃腸專科、神經內科及外科、心臟內科、家庭醫學科、兒科、身心科、血管外科、泌尿外科、急重症照護、早療復健、皮拉提斯復健醫療等，四月起將陸續增設乳房外科、癌症中心、血液透析中心等。

    天成醫療體系董事長張育美表示，天祥醫院提供南桃園更充足的醫療資源，像是小兒早療、各項急重症醫療以及創傷開刀等，結合智慧醫療、精準醫療開發，六月起全棟完整開幕後，將有精準醫療、再生醫學、抗衰老中心，全面提供生技、生醫、預防醫學等創新醫療服務，而醫院裝修也仿效日本酒店設計，導入AI智慧醫療照護系統，讓病患更覺舒適。

    張善政說，天祥醫院的前身懷寧醫院因為經營問題無法持續提供醫療量能，市府了解問題後，到處尋求適當的醫院接手，張育美不說二話跳出來接手醫院經營，投入巨資裝修、擴充醫療設備迅速開業，成為南桃園重要的醫療據點之一。

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