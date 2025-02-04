桃園流感併發重症53人 10人死亡

流感流行期，接種疫苗能有效降低重症、住院及死亡風險。 （資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/02/04 05:30

公費流感疫苗尚有2.8萬劑 滿6個月以上民眾都可接種

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕藝人大Ｓ徐熙媛因流感併發肺炎在日本猝逝，消息震驚各界；台灣目前仍處於流感流行期，桃園市衛生局表示，桃園市今年流感季（二○二四年第四十週起）至今，流感併發重症確診累計人數為五十三人，其中死亡十人，提醒六十五歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群儘速施打疫苗，目前全市公費流感疫苗尚有二．八萬劑，年滿六個月以上的民眾都可接種。

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農曆春節期間，不少醫院、診所湧入看診人潮，甚至出現排隊現象，其中許多民眾就因流感就診。依衛生福利部疾病管制署數據顯示，二○二五年第五週（一月廿六日至二月一日），桃園市類流感門急診就診人次為五七七五人次，與前一週比較下降五十八．四七％，推估可能與春節期間醫院、診所大多休診有關，而有看診的醫院、診所每天都擠滿病患，民眾無奈說，年節期間突感不適，一到診所被掛號人潮嚇傻。

衛生局表示，桃園市今年流感季至今，流感併發重症確診累計人數為五十三人，其中死亡十人，目前流感疫情仍處於流行期，提醒尚未接種者應儘速接種，尤其是高風險族群，而年輕人接種可保護自己且能保護家中長者、幼兒，也請民眾外出配戴口罩並保持良好衛生習慣，才保護自己不被病毒感染。

流感門診 8％併發重症

衛福部樂生醫院胸腔內科主任王琮柏表示，流感常見症狀為發燒、咳嗽、 頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛等，嚴重者可能出現肺炎、腦炎、心肌炎等併發症，據流行病學統計，門診就醫的流感病患中約有八％有併發重症機率，併發重症者死亡率則為廿％，而流感病程變化快速，若流感後突呼吸困難、胸痛、意識改變，應儘速至大醫院就醫。

併發重症者 死亡率20％

王琮柏指年，流感高風險族群為抵抗力較差的長者、嬰幼兒與慢性病患者，這些族群感染機率比起健康成人高出三倍，且感染後併發重症的機率也相對高，隨著百業開工、開課，建議儘早施打流感疫苗增加自體保護力。

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