環境部擬設技術中心 防治氣候變遷蟲蟲危機

荔枝椿象為外來入侵害蟲，近年已擴及全台，會危害龍眼、荔枝等重要經濟作物，成蟲噴出的臭液對眼睛及皮膚具腐蝕性。（資料照）

2025/02/04 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕氣候變遷加劇與全球化，易造成新興害蟲入侵、登革熱等傳染病的風險增加，環境害蟲問題日益受到關注。環境部化學署規劃設立環境害蟲防治專業技術中心，針對蟑螂、白蟻、登革熱病媒蚊等環境害蟲，協助國內面對各類環境害蟲議題時能有更周全的準備。

中興大學昆蟲學系特聘教授李後鋒表示，氣候變遷對害蟲種群分布和繁殖將有直接影響，不僅僅是數量增加，還可能改變行為模式和生態習性；氣候變遷模型推估，若氣溫繼續升高，埃及斑蚊將向北擴散，白蟻造成的經濟損失也會增加，因此需要調整既有害蟲的防治模式，並因應新害蟲的發生及防治。

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環境部化學署危害控制組長倪炳雄表示，隨都市化與全球化，加上氣候變遷加劇與國際交通頻繁往來，環境害蟲問題日益受到關注。國內病媒防治業者數量近廿年來成長將近五倍，近五年來環境用藥販賣業者數量也成長近三倍，環境害蟲防治需求顯著成長。

倪炳雄表示，「環境害蟲防治專業技術中心」將針對常見的蟑螂、蚊子、白蟻、跳蚤等環境害蟲，及登革熱病媒蚊埃及斑蚊、白線斑蚊，與疣胸琉璃蟻、荔枝椿象等新興害蟲或外來害蟲，進行環境害蟲源培育、防治藥劑檢測、防治技術研究與開發、抗藥性管理、害蟲鑑定，與培訓基礎蟲害研究人員等，未來面對各類環境害蟲議題時，能有更周全準備。

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