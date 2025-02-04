吳貞純累到高山症發作 休息1天繼續拚

林業及自然保育署台中分署秘書吳貞純手作夯土建置松鶴部落的久良栖步道。（記者歐素美攝）

2025/02/04 05:30

記者歐素美、張軒哲／專題報導

台灣近年致力推廣手作步道的概念與價值，不少企業員工或登山社團成員紛加入志工行列，其中有苦有樂！志工林隆興就曾遇山友質疑，讓他頗感無奈；林業及自然保育署台中分署秘書吳貞純曾累到高山症發作，隔天恢復立即再上山施作，雖然辛苦，但看到民眾踩在她做的石階上，又具滿滿成就感，十分開心。

台中市山岳協會理事長張賀融曾參與八仙山、東卯山、小奇萊山等手作步道維護，常需背著十多公斤的材料、工具或樹苗等步行二至三小時辛苦上山，他表示，有次去奇萊山進行簡易步道維修，負重十多公斤徒步八小時上山，力撐疲憊身軀施工，用意志力才完成任務。

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志工林隆興則說，大家到現場要設法就地取材，若現場沒有材料，則需從山下背著材料上山，有幾次施工時，還遇到山友質疑不該背水泥跟木材上山施作，應全部就地取材，讓他無奈。

吳貞純長期參與手作步道，她說，有次到橫嶺山步道施作休閒椅，大家從山下扛著長木頭上山，遇到山區急彎處，必須將木頭裁切變短才能繼續前進，到了山上在專家指導下將變短的木頭臨時創意發揮，辛苦又有趣。

又有一次到德芙蘭步道施作石階，要將當地的大石頭一一扛上山，隔天腰痠背痛，骨頭好像一根根被拆開；還有一次到合歡東峰，利用碎石施作步道舖面，因高山空氣稀薄缺氧，下午快收工時，突高山症發作，整個人極端不舒服，幸同伴趕緊將她載下山休息過夜，隔天恢復，還是上山繼續打拚。吳貞純說，雖然過程辛苦，但看到民眾踩在自己做的石階上，就很有成就感、很開心。

志工不分男女搬運枯倒木，建造手作步道。（林業及自然保育署台中分署提供）

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