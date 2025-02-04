公私協力 打造177條手作步道護山林

十多年來，千里步道協會與林業署、國家公園及各縣市觀旅局等合作，共施作了一七七條手作步道。 （千里步道協會提供）

2025/02/04 05:30

記者歐素美、張軒哲／專題報導

農業部林業及自然保育署配合行政院「國內旅遊發展方案」，於廿年前啟動「整建國家步道系統計畫」，二○○七年起並參考國外公私協力推動步道維護的模式，與千里步道協會合作推行「步道工作假期」，開啟台灣「手作步道」的里程，近年來更進一步藉由步道與景點及部落等結合，推廣地方觀光旅遊。

建立系統化步道學課程體系

「手作步道」是由曾參與美國阿帕拉契山徑志工的千里步道協會副執行長徐銘謙命名，強調施作需考量環境生態、人文歷史、設定環境承載量、盡量就地取材、重視常態維護及強調公私協力等六大原則。

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千里步道協會在引進國外經驗與持續累積台灣本土工法案例下，不僅建立完整系統化的「步道學課程體系」，並提出「步道師」認證。十多年來，千里步道協會與林業署、國家公園及各縣市觀旅局等合作，共施作了一七七條手作步道，最短約一百公尺，最長則有五、六公里，全部長度難以估計。

徐銘謙說，台灣慣行工程對自然造成很多破壞，又傷膝蓋；另一方面，很多熱心人士以地毯、輪胎等舖設步道，名義上是環保再利用，實際上是把不屬於自然、無法分解的人造廢棄物丟到山裡面。手作步道的理念是運用簡單的工具、就地取材，結合志工參與，以符合自然環境及文史特色的手作工法，維護及修復步道。

鼓勵企業或團體認養步道

林業及自然保育署台中分署指出，手作步道可以針對步道現場的局部問題進行改善，自二○○八年起，該分署即率領志工整修橫嶺山步道沿途階梯等，也鼓勵企業或團體認養步道，十六年來志工手作步道已逾一萬公尺。

台中分署去年與和平區松鶴部落合作開闢久良栖步道，雙方一起踏勘，針對早期跟部落生活習習相關的區域找到步道的路徑，再用手作夯土等方式整理建立約五百公尺長的步道，由部落協助巡視，並舉辦部落巡禮及夜間觀察等活動，推廣地方觀光旅遊。

千里步道協會副執行長徐銘謙是手作步道的幕後推手。（徐銘謙提供）

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