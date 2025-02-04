去年農產品出口 美中日居前3大市場

我國近5年農產品出口產值

2025/02/04 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國去年農產品出口產值約四十九．四億美元，較前年成長一．一％，美國仍為我國農產品最大出口國，而中國恢復部分台灣農產品進口，躍為我國第二大市場，日本排第三。

依農業部統計，我國去年農產品出口量約一九一萬噸，較前年約一七九萬噸成長七％，農業部國際司副司長洪曉君表示，前年全球國際經濟環境受通膨、匯率等因素影響，農產品消費下降，因此前年出口量較少，去年全球經濟略有回溫，加上中國恢復部分台灣農產品的進口，台灣農產品外銷量回升；我國進口農產品最大國家仍為美國，進口品項以大宗穀物（黃豆、小麥、玉米）為主，巴西次之，中國第三。

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輸日銷量減少9.9％

台灣農產品去年賣往日本銷量則較前年減少九．九％，洪曉君分析，這是受日本市場與匯率影響，加上銷往日本蔬果受颱風影響減產，進而影響對日銷售供給，不過我國農產品加工食品近年持續拓展日本通路，如加工後的排骨肉、香腸等和當地棒球場或運動賽事結合推廣，皆獲不錯成效。

去年成長的農產品外銷品項中，水產品的魷魚、秋刀魚、鰹魚、鬼頭刀產值都大幅成長，比前年成長逾二成，其中魷魚受益於豐產，去年外銷產值達二．七四億美元，較前年成長一四二．四％，另鬼頭刀去年外銷量達二六七五噸，較前年成長一三三．一％。

鬼頭刀外銷量成長1.3倍

洪曉君表示，鬼頭刀主要外銷市場在美國，去年因應美方要求FIP（漁業改進計畫）升級期間，和漁業署合作在越南推廣，越南隨即成台灣鬼頭刀出口第二大市場，銷量近千噸，漁業署副署長陳建佑表示，鬼頭刀屬於大眾易接受品項，加上越南飲食日漸西化，適合作魚排的鬼頭刀在當地大受歡迎，未來會持續推廣。

鬼頭刀去年外銷成績亮眼。 （記者楊媛婷攝）

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