藍白刪凍農業部55億！東京食品展 我參展規模劇減／專家：若遇關稅戰 最終受害的仍是農漁民

農業部去年在東京食品展台灣館中設置台灣農水產物專區。（資料照）

2025/02/04 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨中國市場具高度不穩定性，農業部近年持續開拓中國以外市場，即將在三月舉行的東京食品展是亞洲最具規模食品展，也是我國拓展外銷市場的重要商展，受立院刪凍農業部五十五億元經費影響，農業部國際司坦言，今年參展只能縮小規模與人數，部分商展則無法派員參與。

農業部近年開拓中國以外市場有成，二○二一年初被中國無端禁運的台灣鳳梨，目前在日本、韓國、新加坡都有穩定成績，去年外銷量分別達一萬九千三百七十三噸、四百卅三噸、一百六十四噸，都比前年大幅成長，隨台灣口蹄疫拔針、嚴堵非洲豬瘟，今年也首度外銷生鮮台灣豬肉到新加坡。

請繼續往下閱讀...

今年外銷目標僅能維持既有市場

農業部國際司副司長洪曉君表示，外銷市場需長久經營，這幾年除打進國外當地超市量販通路外，也嘗試和國內跨足國際的餐飲業者如鼎泰豐等合作推廣，希望都能帶動台灣農產品的外銷量，但受經費刪凍影響，今年外銷目標會放在維持既有市場，受經費不足限制，要拓展外銷會面臨較大的困難，但仍會全力以赴。

部分商展可能無法派員參與

由藍白主導的立院刪減農業部國外出差旅費、媒宣費高達六成，過去農業部著重宣傳的東京食品展，今年將會減員、縮小規模參與，洪曉君表示，過去可派五人以上到現場蒐集國際最新農產品貿易銷售資訊，或和當地業者接洽，現在只能減少到二人，部分商展則經評估後可能不再參與。

美國總統川普日前對外表示可能會提高台灣產品關稅，洪曉君表示，目前並未收到美國提高農產品關稅消息，美國之前的貿易加稅措施，通常都是針對工業產品。另美國雖是台灣農產品外銷最大市場，但每年我國都自美國進口大量黃豆、小麥、玉米等大宗穀物，就農產品而言，台灣對美國是貿易逆差，台灣農產品被美國鎖定的可能性不高。

不過有不具名的農業經濟學者直言，受貿易戰影響，全球貿易市場將迎來前所未有的變局，但我國農業產銷調節經費已遭立院刪凍，若遇到關稅戰，政府完全沒有子彈可因應，最終還是第一線的農漁民受害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法