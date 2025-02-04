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    首頁　>　生活

    彰化家扶燈籠義賣 助弱勢孩子就學

    彰化縣議員賴清美（右一）與地方仕紳黃雍筆（左一）等人合資買燈籠，賴清美的5個孫子也拿出1千元壓歲錢，將把燈籠送給偏鄉學校學生。 （記者湯世名攝）

    彰化縣議員賴清美（右一）與地方仕紳黃雍筆（左一）等人合資買燈籠，賴清美的5個孫子也拿出1千元壓歲錢，將把燈籠送給偏鄉學校學生。 （記者湯世名攝）

    2025/02/04 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕邁入第三十年的彰化家扶中心古早燈籠義賣，從一月二十五日開跑，不少民眾拿出數千元甚至上萬元購買做公益，到昨天第十天，縣議員賴清美與地方仕紳黃雍筆等人合資買燈籠，賴清美的五個孫子也拿出自己的一千元壓歲錢，大家湊足三萬元購買一千個燈籠，將把燈籠送給和美地區偏鄉學校學生。

    縣議員賴清美昨天帶著二個孫子，與黃雍筆等人齊聚彰化家扶中心，將三萬元現金投入捐款箱內，向家扶訂購一千個古早燈籠。賴清美說，她與黃雍筆等人合資買燈籠做公益，她的五個孫子（四男一女）知道後，也都表示要捐錢，最後五人各自出了一千元，連同她與黃雍筆等人的捐款共三萬元，捐給家扶中心。

    至於購買的一千個燈籠，賴清美說，將在元宵節之前分送到和美地區偏鄉學校，讓小朋友們在元宵節提燈籠，別具意義。

    家扶主任王震光表示，目前義賣所得已突破五十萬元，所有義賣所得將用在寒假過後開學的獎助學金，讓弱勢孩子安心就學。這些燈籠是家扶兒的希望，每一個燈籠背後，都藏著孩子們的心願，也承載著叔叔阿姨們的祝福，更讓愛心得以溫暖地傳遞。

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