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    首頁　>　生活

    北斗東螺媽天公爐埋硃砂骨 送鑑識

    2025/02/04 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮東螺天后宮大年初四（一日）傍晚天公爐發爐，廟方執事清理香腳，驚見裡面被埋一支被塗抹上硃砂的骨頭，此事引發信眾不安，警方展開追查，骨骸已送刑事局鑑識中心化驗，初步調閱廟裡的監視器，暫未發現可疑人物。

    警方表示，由於新春期間香客不斷，香灰堆積迅速，直至大年初四才發現，研判置骨時間約十天之內，惟警方調閱廟內多個監視器，並未發現可疑人物，至於骨骸已送刑事局鑑識中心化驗，確認究竟是人骨或獸骨。

    東螺天后宮表示，「人在做，天在看」，做這種「見不得人」的事，必遭天譴。對於揪出真凶，他們不抱太大期望，對於此事，他們感到遺憾。

    廟方認為，東螺天后宮近年來竄紅，可能引來有心人的妒意，刻意在新春香火最鼎盛的時刻埋下硃砂骨，其心可殊，但神明派出一隻流浪狗狂呔而破對方的「下三濫」手段，廟方感謝神明庇佑。

    此事也引發民俗專家廖大乙的好奇，昨天特地到該廟了解情況，他認為，此事對神明大不敬，最有可能的是「宗教狂熱份子」所為，其次是「有心人炒作」。他說，台灣廟宇過去不乏有類似的案例，能揪出真凶大都靠監視器，可惜東螺天后宮的監視器並未正對天公爐。

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