汰換老舊機車 彰化2項新補助

為鼓勵民眾改用電動機車，彰化縣政府今年推出兩項新補助方案。 （彰化縣環保局提供）

2025/02/04 05:30

換購電動機車 最高領15300元 報廢二行程 補助3300元

〔記者張聰秋／彰化報導〕電動機車技術已成熟，但許多人擔心途中沒電、找不到換電站，因此仍選擇燃油機車。為了鼓勵民眾改用電動機車，彰化縣政府今年推出兩項新補助方案，盼加速老舊機車退場，淨化空氣品質。

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第一項是汰舊換新，民眾報廢舊機車並購買電動機車，補助從原本一萬元提高到一萬二千元，加上環境部補助，最高可領一萬五三○○元。第二項是針對高污染的二行程機車，若不購買電動機車，單純報廢也能領補助，縣府補助三千元，加上環境部三百元，共計三三○○元。

加快1.6萬輛「烏賊車」退場

彰化縣人口一二二萬多，機車數量達八十四萬輛，平均每兩人就有一輛，但機車廢氣是空污的重要來源之一，環保局近三年已淘汰十一萬七二三五輛老舊機車，減少PM二．五約十七公噸、減碳二六五公噸，相當於種下一萬四千棵樹。

然而，環保局發現，全縣仍有超過一萬六千輛二行程機車，這類車輛容易冒白煙，排放的碳氫化合物濃度是四行程機車的四十八倍，上街趴趴走沿路噴煙，因此又被民眾戲稱為「烏賊車」。

為了加快「烏賊車」退場，彰化縣即日起至十二月三十一日，設籍本縣滿五年、報廢二○○三年十二月三十一日以前出廠的二行程機車者，可領補助三三○○元（縣府三千元、環境部三百元）。

改善空氣品質 減輕縣民負擔

環保局表示，此補助不僅改善空氣品質，也減輕縣民負擔，符合資格者若報廢一九九九年十二月三十一日以前出廠的舊機車，改買電動機車，可獲補助一萬二千元，加上環境部三三○○元（含減碳獎勵二千元、空污減量補助一千元、淘汰車輛回收獎勵金三百元），最高可達一萬五三○○元（不含經濟部產業發展署補助）。

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