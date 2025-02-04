流感襲台 單週就醫恐飆18萬人次 公費流感疫苗 有20萬劑可利用

國內流感疫情將迎來高峰，單週類流感門急診疾管署上修恐達18萬人次，提醒公費流感疫苗剩約廿萬劑可利用。（記者羅國嘉攝）

2025/02/04 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大Ｓ赴日旅遊罹患流感併發肺炎不幸離世，震驚各界。國內流感疫情將迎來高峰，疾管署原估單週類流感門急診上看十五萬人次，昨修至恐達十八萬人次，提醒公費流感疫苗剩約廿萬劑可利用，擴大公費流感抗病毒藥劑使用也持續到二月底。

疫情升溫 本週、下週迎高峰

疾管署副署長曾淑慧表示，類流感門急診就診於一月十二至十八日為十四．四萬人次，十九至廿五日達十六．二萬人次。一月廿六日至二月一日逢春節連假多休診，降為八萬八八八九人次，但醫療院所持續通報作業中，今日數量會再回補，預估本週與下週持續上升，單週就醫最高可能落在十八萬人次。

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去年十月進入本流感季以來，累計六四一例流感重症、一三二例死亡，均為近五年同期最高。曾淑慧說明，今年流感疫情較高，主要與新冠疫情期間防護措施嚴密降低感染，解封後易感族群增加有關。

曾淑慧也強調，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件持續至二月廿八日，醫師判斷符合「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」，不需經流感快篩即可開立，以減少重症與死亡。

昨天很多民眾探詢疫苗何處施打，曾淑慧指出，社區流感病毒以Ａ型H1N1為主，與本季疫苗株相符，公費流感疫苗已開放全民可打，三○七三家醫療院所庫存共約廿萬劑，民眾接種前可先查詢，有些醫療診所可自費施打。

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