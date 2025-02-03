《蛇來運轉走春趣》漫步青鯤鯓扇形鹽田 拜訪「生命之樹」

藝術家楊士毅在鹽田中央打造「生命之樹」裝置藝術搭配落日時分成為魔幻美景。（台南市政府提供）

2025/02/03 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕青鯤鯓扇形鹽田蘊含台灣三百餘年鹽業歷史，其扇形骨幹輪廓的特殊景觀全國罕見，台南市政府力邀藝術家楊士毅在鹽田中央打造巨型純白拱門造型裝置藝術「生命之樹」，宛如劈開海水的中軸線步道，人們漫步於鹽田品味特有景觀，成為走春絕佳旅遊體驗。

青鯤鯓扇形鹽田位在將軍區，屬於七股鹽場第一工區，在一九七七年由台鹽填平青鯤鯓沙洲與內海開闢而成的新鹽灘，二○○二年七股鹽場結束曬鹽後便逐漸荒廢，為台灣鹽業史上最年輕的鹽田。台南市政府二○二一年底開始著手進行活化計劃，藉此讓更多民眾認識台南濱海好風光。

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台南市觀旅局長林國華指出，青鯤鯓扇形鹽田的開闢，打破傳統方格狀鹽田構造，以鹽工宿舍為軸心向外延伸至大海，以給水溝、排水溝、給鹵溝、道路為扇骨，在扇骨之間分割出一塊塊鹽田，從上空俯瞰可見鹽田形成巨大的扇形，搭配落日的魔幻美景，成為台灣獨具特色的鹽田。

林國華說，扇形鹽田是台灣重量級國家濕地，「生命之樹」裝置藝術力邀楊士毅以扇形鹽田的紋理環境與當地人文做發想，結合扇鹽之美及鹽地精神創作而成的生態教育親水藝術作品，不僅是交通部觀光署公布「台灣觀光一○○亮點」之一，更獲美國繆思設計大獎、美國紐約建築設計獎等國際大獎肯定。

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