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    首頁　>　生活

    （台南）龍崎文衡殿發開運金 湧進3500人

    龍崎文衡殿初五發放開運金，現場湧入逾3500人潮。（南市府提供）

    龍崎文衡殿初五發放開運金，現場湧入逾3500人潮。（南市府提供）

    2025/02/03 05:30

    〔記者王涵平／台南報導〕龍崎文衡殿昨日初五發放開運金，台南市長黃偉哲也前往發放蛇年祈福紅包，現場湧入逾三五○○人潮，黃偉哲表示，今年農曆春節前發生○一二一地震，造成台南玉井、楠西地區的房屋損害，幸而市民都平安，而九天連假台南各商圈景點都相當熱絡，各景點也是人潮滿滿。

    昨日雖是春節連假最後一天，但各地燈節活動仍延續濃厚的節慶氛圍，龍崎文衡殿不僅是當地居民的信仰中心，也與龍崎的歷史發展緊密相連，近年來隨著空山祭等文化活動的帶動，更成為遊客走春、參拜、體驗龍崎特色的重要景點，黃偉哲前往參拜並發放祈福紅包，一早已有不少民眾扶老攜幼排隊等候領取，廟前大排長龍，相當熱鬧。

    市區商圈初三遊客21萬

    南市觀光旅遊局長林國華表示，熱門商圈景點海安國華商圈、小西門商圈及南紡商圈，加上赤崁樓與孔廟文化園區周邊等景點，初三就吸引逾廿一萬遊客到訪。安平老街、鹽水老街、新化老街及菁寮老街等逛市集聖地，初三也有逾十一萬遊客走訪。

    春節連假山線旅遊軸帶及博物館景點深受民眾歡迎，關子嶺風景區、虎頭埤風景區等，初三也有逾五萬人次旅客到訪。觀光旅遊局表示，二○二五月津港燈節與龍崎光節展演至二月十六日，新營波光節則從二月八日盛大展出。

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