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    《蛇來運轉走春趣》土城太極嶺 101階步道攬美景

    土城「太極嶺」嶺峰有101階的登頂步道。（記者陳奕劭攝）

    土城「太極嶺」嶺峰有101階的登頂步道。（記者陳奕劭攝）

    2025/02/03 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕位於新北市土城區的「太極嶺」是在地人的賞櫻秘境，幽靜美麗的山中湖被群山圍繞，在山嶺的絕佳視角可飽覽新北市景觀，一○一階的登頂步道兩旁種植山櫻花，宛如「櫻花隧道」，有民眾讚嘆「眾裡尋花千百度，驀然回首，美景在太極嶺處。」

    民眾前往「太極嶺」可搭乘公車五七○路線在「山中湖」站下車，登山口就在不遠處，由於五七○線僅在假日行駛且班次不多，建議搭車前先上網查詢時刻表；駕車前往者，可經新北地方法院沿青雲路上山，轉往石門路直走到盡頭即可抵達「山中湖」，附近是登山口，或在谷歌地圖搜尋「清水登山步道登山口」，當地有汽、機車停車格；喜愛健行者可從石門路六十四號或六十八號登嶺。

    記者實地參訪，「山中湖」的街道有鴨子恣意走動，在涼亭歇息，遠離城市喧囂忘卻煩惱，由於山中沒有照明，建議在白天前往；從「清水登山步道登山口」出發，直行約五○○公尺即可登嶺，步程約半小時，步道兩側有大樹遮蔭，沿途吸收芬多精還有松鼠相伴。

    「太極嶺」設置休息區與簡易的健身設施，嶺上的絕佳視野可飽覽土城、板橋、新莊的景致，嶺峰長一○一階的登頂步道，入口處有象徵健康財富的造形意象，山友在沿線種植五十棵山櫻花，今年花期約在一月底至二月中旬，宛如「櫻花隧道」。

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