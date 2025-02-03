台灣燈會「光的遊戲場」 7日試營運

《光的遊戲場》推出「光臨千塘國」燈區，圖為「千塘。光池」。（記者李容萍攝）

2025/02/03 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「二○二五台灣燈會」將於十二日至廿三日在桃園捷運A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站登場，周邊規劃第二展區《光的遊戲場》，各燈區近日陸續進場布設，將於七日起試營運，吸引民眾先睹為快。

5大主題燈區 超過20公頃

桃園市觀光旅遊局長周柏吟表示，《光的遊戲場》涵蓋範圍超過廿公頃，包含青塘園、樂天桃園棒球場、世客博轉運站等地，並透過A18至A19捷運廊道串連，推出「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」、「光臨千塘國」、「福光滿意讚」等五大主題燈區，燈會更攜手國際知名IP、日本人氣Pokémon寶可夢合作，延伸百變奇幻的童趣幻想。

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皮卡丘、卡比獸 進場測試

周柏吟說，中壢青塘園的「光臨千塘國」是燈會中唯一擁有埤塘地貌、看得到廣闊水域的區域，由此特色設計出「百變奇獸」與「奇幻生態」燈飾布置，像是全國最大、高達十公尺高的卡比獸及六公尺高的皮卡丘，今天起進場測試，展區另有桃園在地原創野獸「桃獸」、「奇遇巨獸」等進駐。

「千塘國」還看得到會發光的巨大拉拉山水蜜桃，代表「好彩桃」喜氣寓意；觸發手動幫浦就能點亮「澆灌果實海」，埤塘水面繽紛多彩，也有融合AR體驗的巨大應景蛇年燈景。

文化局長邱正生說，台灣燈會除了十二日開幕式、廿三日閉幕式表演，文化局安排一日一主秀，邀請日本、法國和菲律賓等國內外知名團體演出；包括十四日火舞、十五日雲南打歌、十六日交響管樂演奏、十七日客家金曲歌手謝宇威和龍潭愛樂管絃樂團、十八日台灣李棠華雜技團、十九日原民歌手巴查克、陳曼青和馬曉安獻唱、廿日桃園市國樂團等。日本千葉縣、宮崎縣及菲律賓安吉利斯市等姊妹市與法國夢想飛行員劇團也將帶來精彩演出。

中壢青塘園打造10公尺高巨型卡比獸。（記者李容萍攝）

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