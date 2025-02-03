海廢監測 菸蒂首度進前3名

菸蒂含有塑膠纖維會裂解成塑膠微粒，流入海洋會對環境造成不可逆的影響。（資料照）

2025/02/03 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕海廢大多數來自於海岸遊憩與日常生活，環境部統計近年全台國際淨灘行動監測調查數據，寶特瓶已連續六年位居海岸廢棄物第一名，不過數量連年減少、下降超過六成；而菸蒂則是去年首度躋身前三名，較二○二三年前進一名。環境部表示，會加強菸蒂稽查取締、環境清理及宣導菸蒂不落地工作。

寶特瓶連6年奪冠

環境部的「一一三年度海岸環境清潔維護推廣及成效管理計畫」彙整二○一九年至二○二四年前三季全台國際淨灘行動（ICC）監測結果，去年海岸廢棄物前五名依序為，寶特瓶占二五・一％、塑膠瓶蓋二○・二％、菸蒂七・八％、免洗餐具四・九％、玻璃瓶四・八％。

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此調查也進一步分析各地區海岸廢棄物組成，發現北、中、南部及離島地區，以寶特瓶與塑膠瓶蓋占大宗；東部則是菸蒂占最多，其次才是寶特瓶、塑膠瓶蓋。

環境部環境管理署長顏旭明表示，海邊的菸蒂不見得都是遊客所丟棄，許多仍是來自於日常生活中隨手將菸蒂丟入馬路邊的排水溝，菸蒂從雨水下水道進入海洋；由於菸蒂含塑膠纖維會裂解成塑膠微粒，危害環境，去年開始推動全國菸蒂不落地，會持續聯合地方環保局加強菸蒂稽查取締、環境清理及宣導菸蒂不落地工作。

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