國道北返初四達高峰 收假日車流順暢

春節假期最後一天，國道北返部分路段車多，但路況大致順暢。 （記者方賓照攝）

2025/02/03 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕昨天大年初五為春節九天連續假期最後一天，國道全線交通量約一○九百萬車公里，國道五號北返車流提前於下午紓解，其他地區國道和省道零星路段車潮，也在昨晚八點前陸續紓解，今天各地回歸上班日車流特性。

高速公路局科長張耿宗分析，這次春節連假國道北返高峰落在初四，單日達七十三百萬車公里，初三湧入六十八百萬車公里次之，已消化不少北返車潮。而昨日截至晚間六點，北返車流約四十六．五百萬車公里。

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張耿宗指出，昨天國道用路人提早出發，以國五來說，蘇澳至頭城北向匝道下午三點三十分左右無回堵，車速提升，因此提前一小時解除高乘載管制；西部國道有零星路段車潮，如國一竹北─湖口、國三新竹系統─寶山，則在傍晚後陸續紓解。

公路局組長姜宇峰表示，初三、初四省道北返車潮直到深夜，其中初四達高峰，減少昨天車流壓力。昨天除了北返車潮，白天天氣不差，多少仍有一些短程出遊車流，但由於已是連假最後一天，不至於到壅塞程度。

姜宇峰說明，昨天較顯著的車多路段，是台一線北向枋寮至水底寮、台七十四線西向草湖到大里交流道，車潮大約至晚間七、八點紓解。前者匯集來自墾丁及南迴的北向車潮，假期普遍車多；後者在台中市區，平時車流量就不少。

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