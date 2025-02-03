AI應用助攻 電信業看好今年升級轉換潮

台灣電信產業發展協會認為，在創新應用的助力下，今年5G普及率仍可被樂觀期待。圖為5G沉浸互動遊戲「動洞激流」。 （資料照，高雄市經發局提供）

2025/02/03 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕台灣5G用戶數突破千萬，台灣電信產業發展協會認為，在設施佈建綿密、創新應用的助力下，今年5G普及率仍可被樂觀期待；3C達人也持樂觀態度，認為今年還會有一波較大的5G替換潮。

5G逐漸走向消費者端的生活面

台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋指出，5G發展初期注重企業客戶需求，著重於定點、不同場域的高速下載與高頻寬服務，瞄準智慧醫療、智慧工業等大規模、特定場域的垂直運用，但隨著AI發展，5G從高信度、效度應用，走向消費者端的生活面。

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劉莉秋認為，我國5G建設涵蓋率已達到一定程度且相對完整，加上手機端多種AI應用，巨量運算需求與高頻寬服務需求湧現，造成去年5G用戶快速增長，隨著技術成熟、佈建綿密，各種應用娛樂將越來越走向個人式創新應用，加上影音消費會越來越普及、多元，今年令人樂觀期待。

3C達人：資費方案才是替換關鍵

3C達人Tim哥也認為，不見得需要等到殺手級應用出現，現在影音市場、遊戲需求等休閒娛樂服務下，5G和4G比較，在高畫質觀賞與行動裝置應用下，體驗差異相當明顯，對消費者仍有一定吸引力，不過電信業者想讓用戶從4G升級為5G，「資費方案、價格才是重點，換機第二，收訊問題、基地台數量等排第三。」

Tim哥強調，在多款新機助力下，去年沒更換的消費者，有一定比例會在今年換機或變更服務內容，相信今年5G推廣仍會相當順利。

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